İşte Türkiye'de yurt dışından daha pahalıya satılan ürünler!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu eski Başkanı Birol Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı oyuncağın ABD'de 5, Türkiye’de ise 36 dolara satılmasına isyan etmişti.

Bu isyan sosyal medya için yeni değil; Türkiye’de üretilsin ya da ithal edilsin, birçok ürünün fiyatı yurt dışına kıyasla yurt içinde daha pahalı. Döviz kurlarının yüksek seviyelerine rağmen bu durum değişmiyor.

Peki, hangi ürünler Türkiye’de daha pahalıya satılıyor?

Cep telefonu

Türkiye’de 82 bin 999 TL’ye yani 2 bin 275 dolara satılan iPhone, ABD’de 999 dolara satılıyor.

Otomobil

Türkiye’de 3 milyon 922 bin 500 TL’ye ya da 99 bin 68 Euro’ya satılan Mercedes’in C200 modeli, Almanya’da 57 bin 50 Euro’ya satılıyor.

Mont

Aynı marka, aynı model montun fiyatı Türkiye’de 17 bin 999,9 TL (493 dolar) olurken, ABD’deki fiyatı indirimli 84, indirimsiz ise 140 dolar ediyor.

Beyaz eşya

Yerli marka bir buzdolabının ise, İngiltere’deki satış fiyatının 929 Pound ya da 43 bin 827 TL olduğu aynı markanın Türkiye’de bu modelinin bulunmamasına karşın benzer modellerin en uygun fiyatlısının ise 55 bin 769 TL olduğu görülüyor.

Gıdada da fiyat farkı yüksek

İngiltere’de satılan ton balığı ile Türkiye’de satılan ton balıklarının da yüksek fiyat farkı olduğu dikkat çekti.

İngiltere’de 4’lü konserve ton balığı 2,59 Pound’a satılırken, TL olarak da 122 TL ettiği görüldü. Türkiye’de ise, farklı marketlerde farklı markaların ürünlerinin fiyatlarının 230-280 TL olduğu görüldü.

Muz fiyatları, ABD’de 454 grama denk gelen fiyatının 0,33 dolar olduğu görülürken, kilosu da TL bazında 26,5 TL’ye denk geliyor. Türkiye’de ise, market fiyatlarının yer aldığı sitede en uygun fiyat 79,75 TL oluyor.

Yine balık fiyatlarına bakıldığında, barbun balığının Türkiye’de markette bir kilogram fiyatının 1.399,95 TL’den, Almanya’da ise 23,80 Euro yani 942 TL’den satıldığı görülüyor.

Son olarak et fiyatlarına bakıldığında da, antrikotun Türkiye’de kilosu 819,90 TL’den satılırken, ABD’de 12,99 dolar yani 473,8 TL’ye satıldığı görülüyor.