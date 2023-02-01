Türkiye yeniden partner ülke olabilir

Merve YİĞİTCAN - İSTANBUL



Dünyanın önde gelen endüstriyel ticaret fuarlarından Hannover Messe, bu yıl 17-21 Nisan tarihlerinde 76’ncı kez kapılarını açacak. Almanya merkezli Deutsche Messe AG tarafından organize edilen fuara yaklaşık 170 Türk firmasının katılması bekleniyor. İstanbul Ticaret Odası da (İTO) fuara 82 firma ile milli katılım sağlayacak. Sanayide yenilikçi çözümler geliştiren firmalarla alıcıları buluşturacak fuarda Türkiye, basınçlı hava kompresörlerinde en büyük katılımcı olarak boy gösterecek. Hannover Messe fuarı öncesi, organizasyona yönelik detayların paylaşıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Hannover Fairs Turkey Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın, Deutche Messe Ticaret Fuarı ve Ürün Yönetimi Global Direktörü Hubertus Von Monschaw ile İTO Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sami Atılgan katıldı.

Türkiye’den 170 civarı firma katılacak

Hannover Fairs Turkey Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın, 27 yıldır faaliyette oldukları Türkiye’de yılda 10 fuar düzenlediklerini hatırlatarak, Deutsche Messe’nin çeşitli ülkelerde gerçekleştirdiği organizasyonlara da Türkiye’den katılım organize ettiklerini söyledi. Endüstriyel otomasyon, enerji teknolojileri, lojistik otomasyon, üretim ekipmanları ve teknolojileri üzerine ürün ve çözümlerin sergileneceği Hannover Messe 2023’e Türkiye’den 170 civarında firmanın katılacağı bilgisini veren Ertaşkın, ilgili firmaların yaklaşık 6 bin metrekare alanda ziyaretçilerle buluşacağını aktardı. Fuarda özellikle basınçlı hava kompresörleri alanında Türkiye’nin yıllar içinde öne çıktığını dile getiren Ertaşkın, ilgili sektörde Türkiye’nin bu yıl en büyük katılımcı olduğuna işaret etti.

Yaklaşık 100 bin ziyaretçi bekleniyor

Organizasyonun içeriğine ilişkin bilgiler paylaşan Deutche Messe Ticaret Fuarı ve Ürün Yönetimi Global Direktörü Hubertus Von Monschaw, bu yıl fuarın temasını ‘Endüstriyel Dönüşüm/ Fark Yaratmak’ olarak belirlediklerini söyledi. Sanayinin kendisinin son zamanlarda birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Monschaw, bir yandan savaş, diğer yandan tedarik zincirlerinde aksamalar, yanı sıra enflasyon ve küresel ısınma gibi sorunların ekonomileri ve toplumun kendisini fazlasıyla etkilediğini kaydetti. Endüstrinin problemin parçası değil, problemin çözümlerinin üretildiği bir alan olduğunu söyleyen Monschaw, bu noktada da Hannover Messe’nin önemli bir misyonu olduğunu dile getirdi. Monschaw’ın verdiği bilgiye göre, bu yıl fuara yaklaşık 4 bin firmanın katılması bekleniyor. 100 bin civarı bir ziyaretçinin geleceği tahmin edilen fuarda 8 binden fazla ürün ve çözüm görücüye çıkacak. Öte yandan fuarın bu yılki partner ülkesi de Endonezya olarak belirlendi. Bilindiği üzere Hannover Messe’nin 2007 yılındaki partner ülkesi Türkiye idi. Türkiye’nin ilerleyen yıllarda yeniden partner ülke olmasını istediklerini söyleyen Monschaw, “2007 yılında partner ülke Türkiye’ydi ve ciddi bir katılım olmuştu. Türkiye’nin yeniden partner ülke olmasını dört gözle bekliyorum. Ancak bu sadece bizler tarafından verilen bir karar değil. Birkaç yıl hazırlık yapmak gerekiyor, ayrıca ekonomik ve siyasi ilişkiler de önemli” dedi.

“Vize sorununu çözmek için çalışıyoruz”

Geçen yıl Hannover Messe de dahil olmak üzere Avrupa’daki birçok fuarda katılımcı ya da ziyaretçi olarak bulunmak isteyen iş insanlarının vize engeli ile karşılaştığının hatırlatılması üzerine Monschaw, “Sorundan biz de haberdarız. Bunda pandemi etkileri olduğunu da düşünüyoruz ama hızlandırılması gerekiyor. Biz her iki tarafta da bu sorun üzerinde çalışıyoruz. Siyasi tarafta da konuyu ele alıyoruz. Bunu en kısa sürede çözmeliyiz” diye konuştu. Geçmiş yıllarda Hannover Messe’ye katılan firma sayısının çok daha fazla olduğunun hatırlatılması üzerine Monschaw, “Fuarlarda bir farklılaşma söz konusu. Pandemi bu sayıların düşmesinde etkili oldu. Tüm ticari fuarlar etkilendi. Asya bölgesinden katılımcı sayısı bariz şekilde düştü. Eski sayılara ulaşmamız 2-3 yılı bulabilir. Ancak inanıyorum ki hem fuar katılımcısı hem de ziyaretçi sayısı artacak” ifadelerini kullandı.

İTO’dan katılımcılara TL fiyatlama ve kur sabitleme desteği

İstanbul Ticaret Odası (İTO) geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023’te de fuara geniş katılımlı bir milli organizasyon düzenleyecek. Mili katılımla ilgili toplantıda bilgiler veren İTO Yönetim Kurulu Salih Sami Atılgan, geçen yıl fuarda 4 salonda 1020 metrekare alanda 49 firma ile milli katılım gerçekleştirdiklerini söylerken, “Bu yıl artan talep ve genişleme ihtiyacıyla bu alanı 1800 metrekareye çıkardık, güncel katılımcı sayısı ise 82” dedi. İTO olarak iş dünyasına katma değer yaratacak projeleri yeni dönem de yönetmeye ve geliştirmeye devam ederek, öncelik vereceklerini belirten Atılgan, fuarlara mili katılıma önem verdiklerini, fuara katılan firmalara TL fiyatlama ve kur sabitleme gibi kolaylıklar sağladıklarını sözlerine ekledi.

