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Türkiye’de kaç ATM var? Kapasitesi kaç lira?

ATM’lerin günlük dolum sıklığı en büyük banknot olan 200 TL'ye rağmen, enflasyonla artan fiyatlara yetişememesi nedeniyle arttı. 2015-2024 yılları arasında banka ATM’lerindeki artışa karşın nakit yetişmiyor. Peki Türkiye’de kaç ATM var ve kapasitesi kaç lira barındırıyor?

Şeyda Uyanık
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Türkiye’de kaç ATM var? Kapasitesi kaç lira?
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ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Ekonomi Gazetesi Yazarı Şebnem Turhan’ın ATM’lere yönelik haberi geçen hafta gündem olurken, enflasyonla ödemelerde yetersiz kalan en büyük iki banknot 100 ve 200 TL’nin yer aldığı ATM’lerin kapasiteleri zorlanıyor.

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Ekonomim.com’un TCMB ve BKM verilerinden derlediği bilgilere göre, enflasyona yenilen sadece banknotlar değil ATM’ler de dikkat çekiyor.

2009 yılında tedavüle çıkan 200 TL’lik banknot, en büyük birim olarak tahtını korusa da ödeme gücünü koruyamıyor. Bu da daha çok miktarda para gerektiriyor. Son yıllarda 500 ve 1.000 TL’lik banknotlar ekonomistlerin konuşmalarında yer alırken, TCMB’nin böyle bir çalışması bulunmuyor.

ATM’lerin kapasitesi ne?

ATM sayısındaki artış 2015-2024 yılları arasında yüzde 11 oldu. Son verilere göre, Türkiye’de toplamda 53 bin 566 ATM bulunuyor.

ATM’lerin kapasiteleri aynı olmasa da ortalama veriler üzerinden incelendiğinde, ortalama 4 kaset adı veriler para kutularının bulunduğu makinelerde, ortalama bir kasette 3 bin 800 banknot bulunuyor.

İnternet üzerindeki kaset satış verilerinden yola çıkarak, ürün hacim bilgileri üzerinde hesaplandığında, bir ATM’de toplamda 15 bin 200 banknot bulunuyor.

ATM’lerin eşit miktarda 100 ve 200 TL barındırdığı göz önüne alındığında, tek bir ATM’de 2 milyon 280 bin TL, Türkiye’deki tüm ATM’lerin aynı anda tam kapasite dolu olması halinde de toplamda 122 milyar 130 milyon 480 bin TL para barındırıyor.

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