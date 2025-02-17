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Türkiye'de yoksulluk derinleşiyor: 14 milyondan fazla yurttaş, sosyal yardıma muhtaç

2024 yılında, Türkiye'deki 3,5 milyon hane; toplamda 14 milyondan fazla yurttaş, yaşamını sürdürmek için sosyal yardımlara bağlı kaldı.

Haber Merkezi
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Türkiye'de yoksulluk derinleşiyor: 14 milyondan fazla yurttaş, sosyal yardıma muhtaç
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Türkiye'de 2014 yılında 2 milyon 274 bin 182 olan düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı, 2024 yılında 3 milyon 537 bin 185'e yükseldi. TÜİK verilerine göre, sosyal yardımlarla geçinen kişi sayısı 14 milyon 148 bin 740'a ulaştı. Aile Destek Programı, 2024 yılının Aralık ayında 2 milyon 990 bin 408 hane tarafından kullanıldı.

SED programı kapsamında 170 bin 317 çocuk desteklendi

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında, 2024 yılı sonu itibarıyla 170 bin 317 çocuk desteklendi.

BirGün'ün aktardığına göre, yoksullukla mücadele kapsamında verilen yardımlar arasında yakacak yardımı 1 milyon 587 bin 728 hane, doğalgaz tüketim desteği 521 bin 408 hane ve elektrik tüketim desteği 3 milyon 428 bin 491 hane tarafından alındı.

Aralık 2024'te, 7 milyon 926 bin 871 kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu sosyal yardımlarla ödendi. Ayrıca, 2024 yılında 21 bin 380 hane, "Oturulamayacak derecede bakımsız" olarak tespit edildi.

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