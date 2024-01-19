Türkiye'deki fiyatlar Avrupa ile yarışıyor: Konut yatırımcısı yurt dışına gitmeye başladı

Dünya Bankası, 2025 yılına kadar 1,6 milyar insanın küresel konut sıkıntısından etkileneceğini tahmin ediyor. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre, çoğu ülkede konut fiyatları gelirlerden daha hızlı arttı .

Küresel Konut Fiyat Endeksi'ne göre dünya genelinde konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke konumunda yer alan Türkiye’de de konut piyasasına erişim her geçen gün zorlaşıyor. Nitekim bu durum rakamlara da yansıyor. TÜİK tarafından her yıl yayımlanan konut sahipliği oranını da gösteren “Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri”ne göre Türkiye’de ev sahipliği bir önceki yıla göre 0.8 puan azalarak 2022 yılında yüzde 56.7 oldu. 2002-2022 yılları arasındaki veriler dikkate alındığında bu oranın, 2002'den beri en düşük konut sahibi olma oranı olduğu belirlendi.

Yüksek faiz oranları, enflasyon ve döviz kurları nedeniyle ciddi şekilde düşen konut alıcılarının talebi, geri dönüş sürelerinin Türkiye'ye oranla daha kısa olması ve yüksek kira getirisi nedeniyle gayrimenkul yatırımları yurt dışına kayıyor. Yatırımcıların en çok rağbet gösterdiği ülkelerin başında ise İngiltere geliyor.

"Kira geliri Türkiye'ye göre yüzde 65'in üzerinde"

Yatırım yaparken amortisman sürelerinin kişinin tercihinde büyük rol oynadığını belirten Cornucopia Global Kurucu Ortağı Buse Tanıl Jeffery, “İngiltere'deki projelerin Türkiye'deki eşdeğerlerine aynı parayı harcadıklarında yüzde 65'in üzerinde kira getirisi elde edilebilir. Bu durum Türkiye'de artan konut fiyatları karşısında yurt dışı yatırımını daha cazip hale getirdi. Türkiye fiyatlarıyla yurt dışında ev sahibi olabilirsiniz. İngiltere'de ev satın almak yatırımcılar için daha mantıklı geliyor. Ev fiyatları düşük olduğu için kira getirisi daha yüksek ve ev fiyatlarının artma potansiyeli daha fazla. Bu durumda İstanbul'da bir evin kendini amorti etmesi uzun yıllar alırken, İngiltere'de bu çok daha hızlıdır." dedi.

"4.5 Milyon TL’ye Türkiye’de alacağınız bir evin ortalama kira getirisi 15 - 16 bin civarında seyrediyor." diyen Jeffery, "İngiltere’de ise aynı fiyata alacağınız evin kısa dönem kira getirisi ise daha yüksek düzeyde seyrediyor. Örneğin Eyüp’te 9-15 milyon lira civarında bir daire fiyatına; Bradford civarında 4.5 milyon liranın altında yeni inşa edilmiş bir daire bulabilirsiniz. Bu gibi durumlarda yurt dışında yatırımı daha cazip hale getiriyor. İngiltere’deki kanuni düzen ve avukatlar üzerinden tamamen hukuki olarak devam eden süreç yatırımcıların güvenini kazanıyor ve talebini arttırıyor.” ifadelerini kullandı.

Jeffery, sözlerine şöyle devam etti: “Yatırımcı için güven ve İstikrar büyük önem taşıyor. Kişi, yatırımının geri dönüşümünü somut olarak görmek ister. İngiltere’nin en büyük tercih sebepleri arasında sterlinle kira getirisi elde etmek ve özellikle kuzey bölgesinde erişilebilir fiyatla konut sahibi olabilmek etkili.”