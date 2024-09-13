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Türkiye'den 124 ülkeye fındık ihraç edildi: Almanya ilk sırada

Dünya fındık üretim ve pazarının önemli kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2023-2024 sezonunda 124 ülkeye fındık sattı. 124 ülke arasında Almanya, 38 milyon 94 bin 991 dolar karşılığı 83 bin 240 ton fındıkla başı çekti. Almanya'yı İtalya ve Fransa takip etti.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye'den 124 ülkeye fındık ihraç edildi: Almanya ilk sırada
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Türkiye'den 2023-2024 ihracat sezonunda 124 ülkeye fındık satıldı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül 2023'de başlayıp 31 Ağustos 2024'te sona eren sezonda 303 bin 457 ton fındık ihraç edilerek 2 milyar 349 milyon 115 dolar gelir sağlandı.

Fındık ihracatı 298 bin 557 ton ürün karşılığı 1 milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar kazanılan 2022-2023 sezonuna göre miktarda yüzde 1,6, gelirde ise yüzde 30,9 artış yaşandı.

Türk fındığının alıcı bulduğu 124 ülke arasında Almanya, 38 milyon 94 bin 991 dolar karşılığı 83 bin 240 ton fındıkla başı çekti. Almanya'yı İtalya ve Fransa takip etti.

Türkiye'nin son yıllarda fındık ihracatında en fazla gelişme gösterdiği pazarlardan biri de Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Geride kalan sezonda beşinci sırada olan Çin'e 10 bin 487 ton fındık gönderilerek 90 milyon 189 bin 135 dolar gelir elde edildi.

Geçen sezon en az dış satım ise Çad, Nijerya ve Mozambik'e yapıldı.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, 2023-2024 sezonunun iyi geçtiğini söyledi.

Geçmişte olduğu gibi Avrupa ülkelerinin ihracatta öne çıktığına işaret eden Bölük, "Fındığı bilen ve tüketen ülkeler çok çabuk değişecek bir yapıda değil. Fındığın en çok tüketildiği sektör çikolata. Bunun da en fazla yerleştiği yerler belli; Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri." dedi.

Bölük, fındık ihracatının son 2 yıldır 300 bin ton civarında gerçekleştiğini belirterek, "2022-2023 sezonunda 298 bin ton, geçtiğimiz sezon 303 bin ton oldu. 2024-2025 sezonunda yüzde 8 ila 10 oranının üzerinde ihracat artışı, 320-330 binler civarında ihracat rakamı bekliyorum. Gelirin de 2,5 milyar doların üzerinde bir rakama çıkacağını söylemek mümkün, eğer ihracat rakamını bu şekilde gerçekleştirebilirsek." diye konuştu.

 

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