Türkiye’den ilk çeyrekte 3,6 milyon dolarlık pul biber ihracatı gerçekleşti

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye bu yılın ilk üç ayında 59 ülkeye toplam 3 milyon 622 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirdi. Geçen yıl aynı dönemde yapılan ihracat 3 milyon 597 bin dolar seviyesindeydi.

2023 yılı genelinde Türkiye 101 ülkeye toplam 13,9 milyon dolarlık pul biber ihracatı yaptı.

Yılın ilk çeyreğinde ülke bazlı ihracat sıralamasında ilk sırayı 724 bin dolarla Almanya aldı. Almanya’yı 512 bin dolarla Hollanda ve 329 bin dolarla İngiltere takip etti.

“Geçen yıl ihracatı yıl boyunca artarak tamamladı"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, ihracatın yılın ilk çeyreğinde artış göstermesinin önemli olduğunu belirtti. Kızıldemir, pul biberin lezzetiyle dünya sofralarında yer edinmeye devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Geçen yıl ihracatı yıl boyunca artarak tamamladık. Bu yılın ilk çeyreğinde de artış eğiliminin sürmesi sevindirici. Pul biberimizin tadına bakan bu lezzetten vazgeçmiyor. Artan ihracat, başta Şanlıurfa’daki üreticiler olmak üzere tüm çiftçilerimiz için önemli bir kazanç anlamına geliyor.”

Kızıldemir, çiftçilere sağlanacak destekle üretim alanlarının artacağını, bu sayede ihracatın daha da yükseleceğini belirtti. Ayrıca, bahar yağışlarının verim açısından umut verici olduğunu kaydeden Kızıldemir, “Yüksek rekolte ihracat rakamlarına da doğrudan yansıyacak. Yeni sezondan beklentimiz yüksek” dedi.