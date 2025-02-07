Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu: Sadece üç şehir döviz sattı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) FinTürk veri tabanında yer alan döviz mevduatı verilerine göre, Türkiye'de elinde en fazla döviz tutan şehir İstanbul oldu. İstanbul'da toplam 2 trilyon 575 milyar 235 milyon TL'lik toplam döviz mevduatı bulunuyor. TÜİK'in açıkladığı nüfus verilerine bakıldığında, İstanbul'da kişi başına düşen döviz mevduatı tutarı ise 2024 yılında 164 bin TL oldu. Bu tutar 2023 yılında 155 bin 324 TL olmuştu. İstanbul'da elde tutulan döviz mevduatının oranı son 1 senede yüzde 5,59 artış gösterdi.

Batman'da dövize olan ilgi arttı

CNBC-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre Nüfus ve döviz mevduatı verileri kıyaslandığında, son bir senede kişi başına düşen döviz mevduatı tutaru en çok Batman'da arttı. 2024 yılında toplam 9 milyar 540 milyon 849 bin TL'lik döviz mevduatına sahip olan Batman'da kişi başına düşen döviz mevduatı tutarı ise 14 bin 729 TL oldu. Batman'da bu tutar 2023 yılında 9 bin 793 TL olurken, son bir senede döviz mevduatı yüzde 50,41 oranında artış gösterdi. Batman, son bir yıllık artışa bakıldığında zirvede yer alıyor.

Şehir Toplam Döviz Mevduatı (Milyar TL/2024) Kişi Başına Düşen Döviz Mevduatı (2024) Kişi Başına Düşen Döviz Mevduatı (2023) Değişim Oranı İSTANBUL 2,575,235,302 164011 155324 5.59% ANKARA 765,795,325 130592 123246 5.96% İZMİR 289,820,502 64501 57724 11.74% ANTALYA 202,925,246 74547 65986 12.97% BURSA 167,227,662 51636 48257 7.00% KOCAELİ 135,744,184 63729 59752 6.66% KONYA 91,710,262 39360 33219 18.49% GAZİANTEP 85,776,507 39107 36471 7.23% MUĞLA 76,720,973 70915 61365 15.56% ADANA 73,097,589 32054 28575 12.17% MERSİN 70,747,181 36201 30041 20.51% KAYSERİ 68,318,059 47036 39624 18.71% HATAY 58,145,466 37221 38486 -3.29% BALIKESİR 54,622,341 42804 34632 23.60% AYDIN 51,739,617 44376 35844 23.80% DENİZLİ 48,098,200 45317 41399 9.46% TEKİRDAĞ 44,642,893 37605 33176 13.35% MANİSA 44,523,091 30178 21944 37.52% ESKİŞEHİR 43,006,333 46663 39085 19.39% SAKARYA 39,720,857 35761 27460 30.23% SAMSUN 38,854,629 28107 23669 18.75% TRABZON 36,664,842 44590 34424 29.53% KAHRAMANMARAŞ 30,543,677 26932 25415 5.97% MALATYA 26,753,850 35648 29090 22.55% AFYONKARAHİSAR 25,941,067 34579 27511 25.69% AKSARAY 23,796,268 54147 46045 17.60% DİYARBAKIR 22,185,431 12099 9116 32.72% ELAZIĞ 21,844,396 36170 29530 22.48% SİVAS 21,733,733 34119 25947 31.49% ÇANAKKALE 21,036,107 36973 27677 33.59% ZONGULDAK 20,785,574 35422 27060 30.90% ISPARTA 18,768,722 42044 32263 30.32% UŞAK 18,614,364 49597 38275 29.58% ORDU 17,492,378 22696 17416 30.32% ÇORUM 17,342,138 33265 24268 37.07% KÜTAHYA 16,980,037 29733 23209 28.11% YALOVA 16,493,790 53572 56270 -4.80% NEVŞEHİR 16,348,977 51420 41934 22.62% KASTAMONU 15,148,838 39658 31043 27.75% YOZGAT 14,723,834 35637 28951 23.09% EDİRNE 13,891,864 32978 27118 21.61% GİRESUN 13,818,965 30310 23276 30.22% ŞANLIURFA 13,332,671 5958 5186 14.89% KARAMAN 13,311,249 50653 39286 28.93% RİZE 12,920,251 37237 27493 35.44% ADIYAMAN 11,548,118 18899 15412 22.63% KIRKLARELİ 11,451,457 30212 27589 9.51% ERZURUM 11,355,001 15242 11821 28.94% KIRŞEHİR 11,320,443 46292 42407 9.16% DÜZCE 10,827,408 26258 20197 30.01% TOKAT 10,667,060 17411 13244 31.46% BOLU 10,504,668 32183 24613 30.75% MARDİN 10,124,732 11301 8755 29.08% KARABÜK 10,064,400 40181 38771 3.64% BURDUR 9,964,494 36126 28704 25.86% BATMAN 9,640,849 14729 9793 50.41% OSMANİYE 8,373,806 14925 12244 21.90% VAN 8,360,832 7478 5597 33.60% ERZİNCAN 7,786,348 32276 24296 32.85% AMASYA 7,310,986 21354 16817 26.98% NİĞDE 7,145,226 19171 14836 29.22% KIRIKKALE 6,848,060 24194 17184 40.79% BİNGÖL 6,806,759 24029 17181 39.86% SİNOP 6,478,832 28547 20421 39.79% ÇANKIRI 6,214,588 31076 22424 38.58% BARTIN 6,020,308 29124 24545 18.65% BİLECİK 5,873,492 25705 17840 44.09% ARTVİN 4,125,695 24372 18373 32.65% TUNCELİ 4,031,701 46549 36229 28.49% IĞDIR 3,983,456 19257 16380 17.56% GÜMÜŞHANE 3,914,551 27448 20504 33.87% AĞRI 3,643,675 7290 5995 21.61% ŞIRNAK 3,408,223 5971 5808 2.80% KARS 3,219,989 11825 8778 34.71% MUŞ 2,762,177 7041 5888 19.58% SİİRT 2,602,697 7736 9423 -17.91% BİTLİS 2,526,566 7022 5551 26.50% KİLİS 1,867,066 11912 10436 14.14% BAYBURT 1,859,277 22220 16814 32.15% HAKKARİ 1,623,805 5754 4853 18.57% ARDAHAN 1,137,251 12449 8368 48.77%

Bu alanda Batman'ın ardından yüzde 48,77 ile Ardahan gelirken, listenin üçüncü sırasında ise yüzde 44,77 ile Bilecik yer aldı.

En fazla döviz İstanbul'da, en az Hakkari'de

Türkiye'de 2024 yılında kişi başına düşen döviz mevduatı tutarında İstanbul 164 bin 11 TL ile zirvede yer alıyor. Bu alanda İstanbul'un ardından 10 bin 592 TL ile Ankara gelirken, üçüncü sırada ise 74 bin 547 TL ile Antalya var.

Kişi başına düşen döviz mevduatı tutarının en az olduğu şehir ise Hakkari oldu. Hakkari'de 2024 yılında toplam döviz mevduatı tutarı 1 milyar 623 milyon 805 bin TL olurken, kişi başına düşen döviz mevduatı oranı ise 5 bin 754 TL olarak kayıtlara geçti. Bu alanda Hakkari'nin ardından 5 bin 958 TL ile Şanlıurfa, 5 bin 951 TL ile Şırnak geliyor.

Sadece 3 şehirde döviz mevduatı azaldı

FinTürk ve TÜİK'in verileri kıyaslandığında Türkiye'de son bir senede döviz mevduatının azaldığı sadece 3 şehir bulunuyor. Siirt'te 2023 yılında kişi başına 9 bin 423 TL'lik döviz mevduatı tutarı bulunurken bu 2024 yılında yüzde 17,91'lik düşüşle 7 bin 736 TL'ye geriledi. Bu alanda Siirt'in hemen ardından yüzde 4,8'lik düşüşle Yalova ve yüzde 3,29'luk düşüşle Hatay geliyor.