Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim tesisi Çanakkale'de: Üretim iki katına çıkacak

Türkiye'nin geçen yıl satın aldığı yüzen doğalgaz işleme ve nakil tesisinin Çanakkale'ye ulaşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tesis ve Sakarya gaz sahasındaki üretimin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sakarya gaz sahasından çıkarılan gazın işlenmesi ve şebekeye artırılması şu anda Filyos'taki işleme tesisinde yapılıyor.

Bayraktar, şu anda günde 6 milyon m3 gaz üreten Filyos'taki tesisin gelecek yıl ilk çeyrekte 10 milyon metreküpe yükselmesini öngördüklerini, bu üretim ile yurtiçi tüketiminin yaklaşık yüzde 7'sini karşılanacağını söyledi. Yüzen tesis ile ise Sakarya gaz sahasının üretimde II. faza geçmesini sağlayacak. Bayraktar, "Bu üretim üssünü de 1.5 yılda aktif hale getirdiğimizde, 2026 yılında, günde 20 milyon m3 üretime kavuşacağız." dedi.

"20 yıl boyunca üretim yapacak"

Bayraktar yüzer tesisin Çanakkale'deki limanda işleme tabi tutulacağını, 2025 yılında Filyos'a alınacak ve aktivasyon işlemleri yapılacağını, bunun ardından 20 yıl boyunca Sakarya gaz sahasında üretim yapacağını söyledi.

II. fazın ardından III. faz üretime geçeceklerini, bunun için belki ikinci bir yüzer üretim platformu alınacağını ifade eden Bayraktar, "Faz III çalışmalarımız devam ediyor. Belki ikinci bir üretim platformu ile bu çalışmalara deavm edeceğiz. Bu tarafta üretimi artırma hedefiyle hareket ediyoruz." dedi.

Karadeniz'de bu sene bir tane yeni keşif kuyusu açacaklarını ifade eden Bayraktar, daha önceki açıklamalarında bunun Sinop açıklarında olabileceğini belirtmişti.