Türkiye’nin kadın liderleri genç profesyonellere ilham oldu

Youthall, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlediği Inspiring Women Career Summit’te geleceğin lider adaylarını, farklı sektörlerden kadın liderlerle bir araya getirdi.

6 Mart’ta online, 7-8 Mart’ta ise Kolektif House Maslak'ta fiziki olarak gerçekleştirilen zirvede; finans, enerji, perakende, ilaç, sigorta, otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerin kadın liderleri konuşmacı olarak yer aldı. Zirveye üniversitelerin hukuk, İİBF, mühendislik, fen bilimleri bölümlerinden öğrenciler ile yeni mezun gençler yoğun ilgi gösterdi.

Geleceğin lider adaylarına yol haritası sunuldu

Zirvenin online olarak gerçekleşen ilk gününde; AstraZeneca Biyofarma İş Birimi Direktörü Berrak Yücel, Alternatif Bank Yetenek Yönetimi Müdürü Neslihan Şahin, Borusan Otomotiv Jaguar Land Rover Pazarlama ve Dijital Müşteri Deneyimi Müdürü Dilara Altuncu, CCI Şirket İçi Satış Direktörü Şehnaz Gökaslan, Ford Otosan Çeşitlilik Eşitlilik ve Kapsayıcılık Lideri Elif Barutçu, OGGUSTO Kurucusu Özlem Gusar, P&G İnsan Kaynakları Direktörü Özgecan Dal, SOCAR Türkiye Entegre İnsan Kaynakları Hizmetleri Grup Direktörü Ayşe Süel, TSKB İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Departman Müdürü Çağla Eker Altınkulp, Norm Holding Fabrika Müdürü Demet Bayındır Kokulu, Yıldırım Holding Kıdemli İnsan Kaynakları Direktörü Hande Doğu sektörlerindeki kariyer fırsatlarını, yöneticiliğe giden yolculuklarındaki deneyimlerini ve başarı hikayelerini paylaştı.

Zirvenin Kolektif House Maslak'ta gerçekleştirilen ikinci gününün konuşmacıları ise, Adel-Faber Castell CFO’su Yasemen Güven Çayırezmez, BTS & Partners Yönetici Ortağı Av. Selin Beceni, Boehringer Ingelheim Pazara Erişim ve Sağlık İşleri İnovasyon ve Hasta İlişkileri Müdürü Demet Akbulut Biçici, CarrefourSA Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Grup Müdürü Asude Gündoğdu, Coşkunöz Holding Yetenek Gelişimi ve Çalışan Deneyimi Müdürü Özlem Baş Bayraktar, Enerjisa Enerji Yetenek Yönetimi Takım Yöneticisi Özge Atinel, Garanti BBVA Karaköy Şube Müdürü Pınar Bilgin, Mapfre Sigorta İnsan ve Organizasyon Direktörü & İcra Komitesi Üyesi Elif Özgür, Olgun Çelik İnsan Kaynakları Lideri Nurgül Aktan Uslu oldu.

Zirvenin finali ise, Akçansa Kurumsal Risk Yönetimi Müdürü Tolunay Çam, Alternatif Bank Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Akbulut, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bike Tarakcı, Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Burcu Yangaz, Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Didem Şahin Çakmak, ATÜ Duty Free Vergi ve Muhasebe Direktörü Elvan Başargan, BAT Hukuk Direktörü Aslıhan Erbulun, Borçelik İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Derya Demirer, Evyap Kişisel Bakım Kategori Lideri Özlem Esen, Doğan Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Şebnem Bezmen, Menarini Türkiye Saha Tanıtım Direktörü Ecz. Rana Şengil, Şişecam Otomotiv Kalite Güvence Müdürü Oben Yerlikaya ve Viatris Fabrika Teknik Genel Müdürü Aslı Karabay’ın konuşmaları ile gerçekleşti.

Zirvenin online gerçekleştirilen oturumunda konuşmacı olarak yer alan Alternatif Bank Yetenek Yönetimi Müdürü Neslihan Şahin, “Araştırmalar; insanların kişisel ilgi alanları ile uyuşan işler yaptıklarında, işlerinden aksi ile kıyaslanamayacak derecede tatmin olduklarını gösteriyor. Kişisel ilgi alanları meslekleri ile uyumlu kişiler, işlerini daha iyi yapıp iş arkadaşlarına daha çok yardımcı oluyor ve daha uzun süre işlerinde kalabiliyor. Kariyer yaşamında işin güzel yanları hemen kendini göstermiyor. Onu tanımak, emek vermek ve o işe kendini vermek gerekiyor. Bu da araştırmak, denemek, farklılıklara açık olmak ve konfor alanının dışına çıkmakla mümkün.” dedi.

“Stajyer programımızın yüzde 65’i genç kadınlardan oluşuyor”

Zirvenin son gününde düzenlenen “Alternatif Bank’ın Kadın Liderleri” oturumunda konuşmacı olarak yer alan Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bike Tarakçı, “Özel yaşamınızda yapmakta mutlu olduklarınız, sizi kariyer yaşamınızda da mutlu eder. Kendimizi rahatlıkla ifade edebildiğimiz bir iş ortamına sahibiz. Yüzde 53 kadın teslimiyetimiz var. Yönetici düzeyinde ise bu oran yüzde 54. Üç aydan on iki aya kadar eğitim olanağı sunduğumuz stajyer programımızın yüzde 65’i genç kadınlardan oluşuyor. Bankacılık sektörünü deneyimlemek isteyenlere katma değerli fırsatlar sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Alternatif Bank Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Akbulut, oturumdaki konuşmasında gençlere, “Benim yolum kendimle aydınlandı. Her zaman bilmediğimi öğrenmek, bildiğimi zenginleştirmek yolumu aydınlattı. Yapabileceğinizin en iyisini yapın. Her şeyi yapmaya çalışmayın. Bunu yaparken de hayallerinizi gerçekleştirmeyi ertelemeyin.” mesajını verdi.

Kariyer, eğitim ve karakter kavramlarının iş yaşamında başarının kilidini açtığını vurgulayan Alternatif Bank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Burcu Yangaz, “Başarının ışıldaması için en az eğitim kadar karakter de önemli. Her ne yaparsanız yapın keyifle severek yapın. Ya sevdiğiniz işi yapın ya da işinizi sevmenin yollarını bulun. En önemlisi de asla vazgeçmeyin, her defasında yeniden başlayın.” dedi.

Alternatif Bank Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Didem Şahin Çakmak ise gençleri kariyer yaşamının henüz başındayken kendi öz benliklerini keşfetmeye davet ettiği konuşmasında şunları söyledi: “İnsanın kendisiyle temas etmesi en güzel yolculuk başlangıcı, aynı zamanda cesaretin simgesidir. En büyük yatırımı kendinize yaparak başlarsınız. Vazgeçmemek çok kıymetli. Öğrenme aşkıyla da doluysanız yol sizi hedeflediğiniz yere götürüyor.”

“Gençlere hedef odaklı, yol gösterici yaklaşım sunduk”

Zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan Youthall Kurucu Ortağı Elis Yılmaz Aykan, “Genç yetenekleri aradıkları iş fırsatlarıyla, işverenleri ise işlerine verimlilik kazandıracak yeni potansiyel çalışanlarla bir araya getiriyoruz. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, gençlerin kariyer yaşamına rehberlik ediyoruz. Inspiring Women Career Summit ile de gençlere, yolun henüz başındayken kadın liderlerin ilham verici başarı hikayeleri üzerinden hedef odaklı, yol gösterici bir yaklaşım sunduk. Türkiye’nin alanında uzman kadın liderlerinin olağanüstü başarı hikayelerinin tüm katılımcıların kariyer yaşamına büyük bir açılım getireceğine inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Toplamda 30 oturumun gerçekleştiği üç günlük zirvede, katılımcılar Youthall tarafından düzenlenen sertifikalarını kazanma hakkını elde ettiler.