TÜRMOB’dan mali müşavirlerin iş yükünün azaltılması talebi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, mali müşavirlerin iş yükünün azaltılması talebinde bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kartaoğlu, mali müşavirlerin sırtındaki yükün artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını, meslek mensupları aracılığıyla alınan beyan ve bildirimlerin sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Mali müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine hem yazılı hem de sözlü olarak birçok kez aktardıklarını ifade eden Kartaloğlu, "Yaptığımız her görüşmede mali müşavirlerin ağır iş yükü altında ezildiği, omuzlarındaki yükün artık dayanılmaz bir seviyeye geldiği, meslektaşlarımızın beden ve ruh sağlıklarının bu yükü kaldırmadığı sıklıkla ifade edilmiştir." bilgisini verdi.

“İnsani şartlarda yaşam mali müşavirlerin de anayasal hakkı”

İnsani şartlarda yaşamanın mali müşavirlerin de anayasal hakkı olduğunu belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti: "Hazine ve Maliye Bakanlığından her ay beyan sürelerinin uzatılmasını değil, günümüzde yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bir çağda elektronik uygulamalar aracılığıyla toplanan verilerin etkin bir şekilde sınıflandırılmasını ve yasal olarak veri talep eden kurumlarla, örneğin TÜİK, Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu gibi tüm kamu kurumlarıyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Aynı verilere dayalı olarak yapılan tekrarlı beyan ve bildirim yüklerinin hafifletilmesini istiyoruz. Ayrıca, vergi beyan dönem ve sürelerinin resmi tatil günleri dikkate alınarak düzenlenmesini talep ediyoruz."

Kartaloğlu, deprem bölgesinde devam eden mücbir sebep halinin bölgede yaşanan olağanüstü koşullar dikkate alınarak yıl sonuna kadar uzatılması ve bölgedeki mükellefler için enflasyon düzeltmesinin vergi etkisi olmaksızın uygulanması taleplerinin de yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.