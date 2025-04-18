Uber, Trendyol Go'yu satın almak istiyor

San Francisco merkezli Uber Technologies, Türk yemek ve market teslimat platformu Trendyol Go'yu satın almak için görüşüyor.

Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı habere göre, anlaşmanın şartları henüz netleşmiş değil ve nihai bir anlaşmaya varılmış değil. Görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanmama ihtimali de bulunuyor.

Hisselerinin büyük kısmı Alibaba'da

Trendyol Go, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol Group tarafından işletiliyor. Şirket, perakende, lojistik ve finansal teknolojiler alanlarında da faaliyet gösteriyor. Trendyol Group’un çoğunluk hissesi, Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Group’a ait.

Uber ve Trendyol Go temsilcileri ise konuya dair yorum yapmayı reddetti.

Uber yatırımlarını büyütüyor

Araç çağırma, paket teslimi, kuryecilik, yük taşımacılığı hizmetleri sunan Uber, yiyecek teslimatı yatırım ağını da satın almalar yoluyla genişletiyor. Uber, 2020 yılında Postmates'i ve ertesi yıl da alkol teslimat uygulaması Drizly'yi satın almıştı.

Uber geçen ay, anlaşmanın antitröst düzenleyicilerinden onay alamaması üzerine Tayvan'daki Delivery Hero'nun Foodpanda işletmesini satın alma anlaşmasını feshetmişti. Uber'in bu anlaşma için fesih ücretinin 250 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.