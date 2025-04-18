Mahkeme iptal etmişti: İBB'den 2 bin 500 taksi için ruhsatlı ihale kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, mahkeme kararına uygun şekilde şartları revize edilen 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için 29 yıllığına ruhsat verilerek ihale yapılmasına ilişkin madde gündeme alındı.

2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması kararı

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 29 yıllık süreyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması kararı alındığı ve İBB Meclisinde de bu kararın onaylandığı belirtilen gündem maddesinde, İstanbul Otomobilciler (Taksiciler) Esnaf Odasının açtığı davada, mahkeme tarafından kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiği belirtildi.

İhale yapılması maddesi oy birliğiyle kabul edildi

Gündem maddesinde, mahkeme kararı doğrultusunda, kanun ile çelişmeyen hükümlerinin uygulanması kaydıyla 2 bin 500 taksinin, gerçek kişilere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle işlettirilmesine yönelik, 2886 sayılı kanuna göre ihale yapılması için karar alınması istendi. Mecliste yapılan oylamada 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.