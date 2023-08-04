Üç ilde bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Ankara, İzmir ve Konya'da bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yuva Mahallesi'nde bulunan 9 bin 466 metrekarelik alan, Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı, yine aynı ilçedeki 30 bin 206 metrekarelik alan da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.

İzmir'in Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi'ndeki 6 bin 61 metrekarelik alan Dokuz Eylül Üniversitesi, Konya'nın Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yer alan 38 bin 826 metrekarelik alan Selçuk Üniversitesi ve Ankara'nın Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi'ndeki 30 bin 776 metrekarelik alan Ankara Bilim Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tahsis edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi'ndeki Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırlarında da değişiklik yapıldı.