  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ücretli çalışan sayısı yüzde 2,9 arttı
Takip Et

Ücretli çalışan sayısı yüzde 2,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artış gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ücretli çalışan sayısı yüzde 2,9 arttı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Kasım 2023'te 15 milyon 301 bin 629 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 2,9 artışla 15 milyon 741 bin 665 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2024'te, bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe değişim göstermezken, inşaat sektöründe yüzde 0,4, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 artış kaydetti.

Bolat: İhracat finansmanı maliyetinde indirim müjdesi için çalışıyoruzBolat: İhracat finansmanı maliyetinde indirim müjdesi için çalışıyoruzEkonomi

 

Ekonomi
Mavi yengeçte yurt dışı talebi artıyor
Mavi yengeçte yurt dışı talebi artıyor
Prof. Dr. Hakan Kara vatandaşın enflasyon hedeflerine neden inanmadığını açıkladı
Prof. Dr. Hakan Kara vatandaşın enflasyon hedeflerine neden inanmadığını açıkladı
SGK prim ödemeleri değişti! 2025 günlük sigorta tutarları belli oldu
2025 günlük sigorta tutarları belli oldu
Sürü sahipleri aylık 50 bin liraya çoban bulamıyor
Sürü sahipleri aylık 50 bin liraya çoban bulamıyor
Depo Alım ihalesinde faiz yüzde 47,50 oldu
Depo Alım ihalesinde faiz yüzde 47,50 oldu
Yediemin otoparkları ve araç çekme ücretlerine zam geldi
Yediemin otoparkları ve araç çekme ücretlerine zam geldi