Uğur Gülen, TSB Başkanlığına yeniden seçildi

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Olağan Seçimli Genel Kurulu 18 Nisan 2024 Perşembe günü Birlik Merkezinin olduğu Ataşehir Palladium Tower’de yapıldı. Birlik üyelerinin katılımıyla yapılan oylamada, Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, geçerli oyların büyük bir çoğunluğunu alarak başkanlık görevine bir kez daha seçildi.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Gülen, seçim sonucuyla ilgili yaptığı teşekkür konuşmasında duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Sektörümüzün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği’nin Başkanlığı vazifesinin üyelerimiz tarafından yeniden şahsıma layık görülmesinden onur duyuyorum. Sektörümüzün değerli şirketlerinden AREX Sigorta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Süphanoğlu’nun da aday olduğu ve demokratik bir ortamda gerçekleşen seçim sonucunun sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Sektörümüz, aracılar, yerli ve yabancı reasürörler, hasar tamircileri, avukatlar, hasar aracıları, düzenleyici kurumlar, müşteriler, yerli ve yabancı ortaklardan oluşan devasa bir ekosistemin ağırlık merkezi, temel direğidir. O nedenle de sektörümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak ve söz konusu ekosistemden, verdiği katkıya karşılık hak ettiği değeri, payı alabilmesi hayati önemdedir. TSB’nin amacı, aslında tam olarak bunu güvence altına almaktır. Bu önemli sorumlulukla, sektörümüz için önceliklendirdiğimiz sigortalılık oranlarının artırılması, deprem, sürdürülebilirlik ve eğitim konuları üzerine yoğun bir şekilde çalışarak, ülke ekonomimize katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye Sigorta Birliği’ni kendi amaçları, öyküsü ve vizyonu olan bir kuruma dönüştürerek büyük sigorta eko sistemindeki tüm paydaşlara değer yaratan yeni ve kendine ait kurumsal kimliği olan TSB yaratmak için hemen çalışmaya başlayacağım.”

“Zorlu bir yılda istikrarlı büyümemizi sürdürdük”

Genel Kurul açılış konuşmasında ise sektörün güncel bilgilerini paylaşan Başkan Gülen, son 3 yılda yeni kurulan 10 şirket ile birlikte toplamda 71 şirketi ve paydaşlarıyla Türkiye sigorta sektörünün tüm yaşanan zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini 2023 yılında da sürdürdüğünü ve aktif büyüklüğünün 1,4 trilyon TL seviyelerini aşarken, prim üretimin ise bir önceki yıla göre yüzde 105 oranında artarak 483 milyar TL’ye ulaştığının altını çizdi. Sektör olarak en öncelikli konu olan sigorta penetrasyon oranının son 10 yılda ilk kez yüzde 2.3 seviyesine ulaştığını ve yüzde 3’e ulaşma hedeflerine doğru hızla ilerlediklerine dikkat çeken Gülen, “Tüm olumsuzluklara rağmen sigorta sektörümüzün 2023 sonu itibarıyla öz sermayesi bir önceki yıla göre yüzde 100’ün üzerinde büyüyerek 166,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörümüz geçmiş dönemlerde yaşamış olduğu sermaye kaybını telafi etmek adına önemli bir performans gösterdi ve daha güçlü sermaye yapısı için doğru politikalar eşliğinde çalışmaya devam ediyor.”

“Günde 1,3 milyar TL ekonomiye döndürdük”

Sektörün ödediği ve üstlendiği tazminatlarla yalnızca 2023 yılında ‘günde 278 bin kişinin’ hayatına dokunduğunu ve günlük 1,3 milyar TL gibi bir tutarı ekonomiye döndürdüğüne vurgu yapan Gülen, “Sektörümüzün 2023 sonu itibarıyla üstlendiği tazminat tutarı 327 milyar TL olarak gerçekleşti. Bunun yanında sektörümüz ülke ekonomisine Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) 24 katı yaklaşık 536 trilyon TL değerinde teminat sunarak yatırımların yapılmasını ve korunmasını sağlarken, ödediği tazminatlarla bir yandan kişi ve kurumları korurken diğer yandan devletin üstündeki ekonomik yükü alıyor.” dedi.

2024 yılı gündemimiz yoğun…

Konuşmasında 2024 yılı beklentileri ve sektörün gündemine de değinen Uğur Gülen, paydaşlar ve yan sektörle birlikte toplamda 200 bine yakın istihdamın sağlandığı sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe, bu yıl 740 milyar TL civarında prim üretimi ile BES’te OKS dahil 1 trilyon 300 milyar TL’ye yakın bir fon büyüklüğüne ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi.

Sektörün gündeminin yoğun olduğunun altını çizen Gülen, “En başta sektörümüzün uzun yıllardır büyük zarar gördüğü trafik sigortasında sorunların çözümü için serbest tarifeye geçişin yolları için çalışıyoruz. Bunun yanında branş bazında finansal sigortalar, yangın sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortalarının sürdürülebilir bir yapıya kavuşması yönlü çalışmalarımız sürüyor. Ülkemiz finans sisteminin en önemli başarı hikayelerinden olan ve geride kalan yılda 20’inci yaşını kutladığımız BES’e ilgi artarak sürerken, OKS’nin TES’e dönüşümü için çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Bunların yanında 2025’te geçeceğimiz IFRS 17’ye hazırlık çalışmaları, Solvency II benzeri yeni sermaye yeterliliği hesaplama modeli çalışmalarımızı tamamlayarak, SEDDK’ya önerilerimizin sunulmasını da planlanlıyoruz. Öte yandan “Yeşil Dönüşüm Sürdürülebilirlik Kılavuzumuzun” 2024 yılının ikinci çeyreğinde yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, iş sürekliliğinde tüm paydaşlarımızla ekosistem yaratılmasına birliğimizin öncülük etmesini hedefliyor, Birlik nezdinde “Kriz Yönetimi ve İş Sürekliliği Komitesi” ve birlik koordinasyonuyla bağlı ve paydaş kuruluşlarla İş Sürekliliği Yönetimi çalışmalarını hedefliyoruz. Bunların yanında sektör kanunumuzun revizyonu çalışmaları hız kesmeden sürerken, çatı kanun, KVK Kanun değişikliği sonrası Genel Şartların revizyonuna yönelik çalışmalarımız da sürüyor.” dedi.

Davut Menteş: SEDDK için TSB çok önemli bir paydaş

SEDDK Başkanı Davut Menteş konuşmasında, tüm çalışmalarının temelinde; sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması ile sektörün istikrarının sağlanması olduğuna dikkat çekerek, bütün paydaşları ile istişare eden bir kurum olan SEDDK için TSB çok önemli bir paydaş olduğunun altını çizdi.

Menteş, konuşmasında SEDDK’nın gündemini değerlendirerek, sigortacılıkta kuruluş ve ruhsatlandırmanın bankacılığa benzer hale geleceğini ve ikili yapıya geçileceğini belirterek, “Sigortacılık Kanun Taslağında Güvence Hesabı’nın tüm sigorta branşlarına yaygınlaştırılması için de çalışıyoruz. Zorunlu afetlerde sadece deprem değil diğer afetleri de kapsayacak yapıya yılın ikinci yarısında geçmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.

Trafik sigortasında eşdeğer parça ve değer kaybının da SEDDK’nın 2024 ajandasında bulunduğunu ifade eden Menteş sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme ve bekleme süreleriyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Otomatik katılım sisteminden tamamlayıcı emekliliğe geçiş de gündemimizde. Katılım sigortacılığında da katılım finans çerçeve kanununa uygun bir Türkiye modeli sunacağız. Mali bünye yeterliliğinde likit olmayan varlıkların piyasa koşullarının çok üstünde değerlenip sermaye yeterliliğine konu olduğunu müşahede ediyoruz. Ama sigortacılık finans demektir ve finansta likit konuşur. Bilançolarda bu tür varlık değerlemelerine şahit oluyoruz. IRFS 17 öncesinde bununla ilgili de düzenleme yapacağız. Ayrıca şirketlerin iç denetim, bağımsız denetim ve aktüeryal denetim gibi tabi oldukları denetim mekanizmalarını da SEDDK denetim alanı içerisinde ele alacağız.”