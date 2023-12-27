Üniversitelerin Ar-Ge kazancına vergi istisnası uzatıldı

ANKARA (EKONOMİ)- 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun geçici 1’nci maddesi kapsamında sağlanan kurumlar vergisi istisnası 2028 yılı sonuna kadar uzatıldı. Süre uzamına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanunun ilgili maddesine göre, yükseköğretim kurumlarının kanun kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutuluyor.

Kamu personeli hariç olmak üzere Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri gelir vergisinden, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna tutuluyor. Bu teşvikten yararlanacak personel sayısı, Ar-Ge personeli sayısının yüzde 10’unu aşamıyor.

Özel sektör ve STK ortak finansmanıyla kurulan araştırma altyapılarına ortak olan kurumlar vergisi mükellefleri, Ar-Ge ve yenilik harcamalarına sağladıkları katkı tutarları için Ar-Ge indirim teşvikinden yararlandırılacaklar. Bu kapsamda yararlanılabilecek Ar-Ge indirimi tutarı araştırma altyapısına konulan ortaklık payı tutarını geçemeyecek.