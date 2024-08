Ünlü ekonomist TL’nin geride kaldığına işaret etti

Eski IIF ve Goldman Sachs Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülkelerin geri kalanından daha düşük performans göstermeye başladığına işaret etti.

“TL’nin adil değer” hesaplamasıyla ünlü olan Brooks, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin TL’yi istikrara kavuşturma ve enflasyonu düşürme çabalarının bir parçası olarak ‘carry trade'e yöneldiğine işaret ederek, "Bu durum Türkiye'yi küresel carry trade'in ana hedeflerinden biri haline getirdi ve şu anda kaldıraçların azaltılması için sıfır noktasında olduğu anlamına geliyor" dedi.

Turkish Lira is starting to underperform the rest of EM. Turkey courted the carry trade as part of its efforts to stabilize the Lira and bring down inflation. This made Turkey one of the main destinations for the global carry trade and means it's now ground zero for deleveraging. pic.twitter.com/LKEBUKqmoN