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Ünlü ekonomist TL’nin geride kaldığına işaret etti

Robin Brooks, Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinden daha düşük performans göstermeye başladığını belirtti.

Haber Merkezi
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Ünlü ekonomist TL’nin geride kaldığına işaret etti
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Eski IIF ve Goldman Sachs Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülkelerin geri kalanından daha düşük performans göstermeye başladığına işaret etti.

“TL’nin adil değer” hesaplamasıyla ünlü olan Brooks, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin TL’yi istikrara kavuşturma ve enflasyonu düşürme çabalarının bir parçası olarak ‘carry trade'e yöneldiğine işaret ederek, "Bu durum Türkiye'yi küresel carry trade'in ana hedeflerinden biri haline getirdi ve şu anda kaldıraçların azaltılması için sıfır noktasında olduğu anlamına geliyor" dedi.

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