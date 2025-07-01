Vadesiz hesapların günlük faiz kaybı 2.2 milyar lira

ING Bank Genel Müdürü Alper Gökgöz, gazetemize ziyarete geldiğinde gerçekleşen sohbetimizde 2011 yılından beri yaptırdıkları “Tasarruf Eğilimleri Araştırması”ndan bazı verileri paylaştı. Gökgöz, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen araştırma sonuçlarına işaret ederek, “Türkiye’de tasarruf sahipliği oranı yüzde 54 düzeyinde bulunuyor. Tasarruf sahipleri arasında düzenli tasarruf yapabilenleri oranı yüzde 86’ya ulaşıyor” dedi. Gökgöz, tasarrufta “yastık altı altın”ın yüzde 31’le ilk sırada yer aldığını, vadeli hesapların yüzde 19’la ikinci sırada geldiğini vurguladı. Gökgöz ayrıca, bireylerin ve şirketlerin 1.9 trilyon lirasının vadesiz hesaplarda tutulduğunu belirtip ekledi: “Bu hesapların günlük faiz kaybı 2.2 milyar liraya ulaşıyor.”

ING Bank Genel Müdürü Alper Gökgöz, EKONOMİ Gazetesi ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Genel Koordinatör Vahap Munyar’ın sorularını yanıtladı.

ING Bank Kurumsal İlişkiler Müdürü Yasemin Görür’le birlikte gazetemizi ziyaret eden Alper Gökgöz, sektörler, tasarruf sahipleri eğilimleri ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı, sorularımızı yanıtladı:

■ Yastık altı tasarruf ilk sırada

“Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nı NielsenIQ işbirliği ile yeniledik. 2024 yılı son çeyrekte gerçekleşen araştırmaya göre katılımcıların yüzde 54’ü tasarruf sahibi olduğunu belirtiyor. Eğitim seviyesi arttıkça tasarruf eğilimi de yükseliyor. Tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı 2024 son çeyrekte yüzde 79 iken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 86’ya çıkmış görünüyor. Tasarruf motivasyonları incelendiğinde “geleceğe yatırım” yüzde 39 ile ilk sırada çıkıyor. Tasarruf aracı tercihinde yüzde 31’le ilk sırayı “yastık altı altın ve değerli taş metal” ile “yastık altı döviz ve TL nakit” paylaşıyor. Yüzde 19 ile ikinci sırada ise “TL vadeli hesap” ve “altın, değerli taşlar ve metal hesaplar” yer alıyor.”

■ Kadınlar altını tercih ediyor

“Tasarruf Eğilimleri Araştırmasını çok önemsiyoruz. Bazı veriler şaşırtıcı gelebiliyor. Ancak, araştırma Türkiye’yi daha iyi tahlil etmemizde işe yarıyor. Örneğin, bugünkü ekonomik şartlarda her iki kişiden birinin küçük de olsa tasarruf yapabiliyor olması dikkatimizi çekiyor. Yani, Türkiye’de tasarruf oranının aslında düşük olmadığı bu araştırma ile anlaşılıyor. Yatırımı olanların yüzde 11’i bireysel emeklilik fonlarını (BES), yüzde 18’i hisse senetlerini, yüzde 5’i ise kripto paraları tercih ediyor. Kadınlar, yastık altı ve altın hesabı araçlarını erkeklere göre daha fazla tercih ediyor. Erkeklerde ise hisse senedi, borsa ve kripto para birimleri biraz daha öne çıkıyor. Yatırım ürünleri konusunda bilgi sahibi olduklarını ifade edenlerin oranı yüzde 52 iken, erkeklerde bu oran yüzde 60’ı buluyor. Bu konuda kadınlar erkeklerden 17 puan geride kalıyor.”

■ Vadesiz hesaplarda 1.9 trilyon lira var

“Bankacılık sektöründeki vadesiz mevduata bakıldığında 1.296 trilyon lira gerçek kişilerin, 630 milyar lira da şirketlerin vadesiz hesabı var. Yani, 1.9 trilyon lira vadesiz hesaplarda tutuluyor. Ortalama yüzde 50 faiz üzerinden hesaplandığında vadesiz hesaplarda mevduat sahiplerinin faiz kaybı günde 2.2 milyar lirayı buluyor. Biz bu durumu dikkate alarak “Turuncu Hesap” ürünümüzü devreye almıştık. Bunda para hesaba yattığı anda faiz işlemeye başlıyor. 1-2 gün de tutulsa faiz, mevduat sahibinin hanesine yazılıyor. Bu hesap, her yıl ciddi ölçüde büyüyor. Örneğin 2024’ten 2025’e gerçekleşen büyüme yüzde 65 oldu. Böyle bir hesap türü Türkiye’de neden önemli? Esnek bir yapısı var. İstendiği zaman hesaba ekleme yapılabiliyor, günlük para da çekilebiliyor. Para yatırırken veya çekerken ‘vade bozuldu, faiz gitti’ bir şey yok. Yüksek enflasyon ortamında vadesizde de yatsa parayı faizle korumak önemli. Maaşlar bile hesaba yattığı andan itibaren kullanılana kadar kayıp yaşayabiliyor.”