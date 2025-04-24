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Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi: Gençler ve yaşlılar daha kötümser

Koç Üniversitesi'nin Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, nisan ayında hem yıl sonu hem de 12 aylık enflasyon beklentileri yükseldi. Altın en çok tercih edilen yatırım aracı olurken, dövize ve TL mevduata ilgi de arttı. Enflasyon beklentileri genç ve yaşlı gruplarda daha yüksek seyrederken, üniversite mezunları daha iyimser kaldı.

Haber Merkezi
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Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi: Gençler ve yaşlılar daha kötümser
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Koç Üniversitesi'nin düzenlediği Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, nisan ayında enflasyon beklentilerinde yükseliş görüldü.

12-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre 12 aylık dönemde enflasyon beklentisi yüzde 66'dan yüzde 68'e yükselirken, yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 67'den yüzde 69'a çıktı.

Yatırım tercihleri

Anket kapsamında katılımcılara sorulan önümüzdeki 12 ay içinde tasarruflarını hangi araçlarla değerlendirmeyi planladıklarında neredeyse tüm tasarruf araçlarına yönelik ilginin arttığı dikkat çekti.

Katılımcılar birden fazla tercih hakkını kullandıklarında en popüler yatırım aracı geçen ay olduğu gibi “altın” oldu.

Döviz alımı tercihinde yüzde 13’lük artış görülürken, dolarizasyon eğiliminde de belirgin bir yükseliş yaşandı. Buna karşın, TL mevduat tercihi de yüzde 8 oranında arttı.

Gençler ve yaşlılar enflasyonda umutsuz

12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentileri yaş gruplarına göre incelendiğinde, en düşük beklentilerin orta yaş grubunda yoğunlaştığı; buna karşılık en genç ve en yaşlı gruplarda beklentilerin görece daha yüksek düzeyde seyrettiği gözlemlendi.

Hanehalkının enflasyon beklentilerinin yaşa bağlı olarak farklılaştığı görüldü.

Eğitim düzeylerine göre yapılan analizde de üniversite mezunlarının enflasyon beklentilerinin düşük kaldığı ortaya çıktı.

Nisan ayında 12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentisi örneklem genelinde yüzde 66’dan yüzde 68’e yükselmişken, üniversite mezunlarının beklentisi yüzde 64’ten yüzde 62’ye düştü. Buna karşılık, lise mezunu katılımcıların beklentisi yüzde 66’dan yüzde 74’e çıktı.

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