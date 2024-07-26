Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi, reel sektörün geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketi sonuçlarını yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2024 yılı Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,8 puan azalarak yüzde 30,0 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 55,0 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,5 puan artarak yüzde 72,0 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.