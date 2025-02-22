Vatandaşlar haksız fiyat artışını mobil uygulama ile bildirecek

ANKARA (EKONOMİ)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen “Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulamasına” yeni modüller eklendiği bildirildi. Açıklamada yenilikçi bir mobil uygulama ile vatandaşların karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını ânında ve etkili biçimde bildirip, hızlı aksiyon alınmasına imkan sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

HFA Mobil Uygulaması kullanımının yaygınlaşması sayesinde, işletmelerin haksız fiyat artışları yoluyla tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçmenin amaçlandığı belirtilen açıklamada, “HFA Mobil Uygulamasının kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde vatandaşlarımız yaşadıkları olumsuzlukları kolaylıkla rapor edebilecek, ilgili bilgiler titizlikle kayda alınarak, hızlıca yetkili mercilere iletilmesi sağlanacaktır. Bildirilen her olay detaylı bir biçimde incelemeye alınacak ve gerekirse diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde vatandaşlarımızı mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilmesine imkan sağlanacaktır” denildi.

Açıklamada, HFA Mobil Uygulamasının tüketici haklarının korunması ve adil piyasa rekabetinin sağlanması hususunda da önemli bir adım olacağının altı çizilerek, “Vatandaşlarımızın uygulama üzerinden yapacakları bildirimler sayesinde haksız fiyat artışlarının tespit edilip önüne geçilmesi yanında, sektörler genelinde daha sağlıklı fiyat politikalarının benimsenmesi de mümkün olacaktır” görüşlerine yer verildi.

Haksız Fiyat Bildirimi Mobil Uygulamasına mobil uygulama mağazaları Apple Store ve Google Play üzerinden ulaşılabiliyor ve girişler e-Devlet hesapları ile gerçekleştiriliyor. Hâlen kullanılan uygulama üzerinde yapılan bildirimlerde 5 foto eklenme özelliği ile konum bildirme özelliği eklendi.