Vergi ertelemesi Tüketici Kanun teklifi ile gelecek

CANAN SAKARYA/ANKARA

AK Parti, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna kaynak sağlamak amacıyla Meclise getirdiği 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 lira tutarındaki katılım payı alınmasının da yer aldığı tartışmalı teklifinin görüşmelerini sürpriz bir şekilde son anda ertelemesinin ardından, teklifte bulunan yatırım döneminde enflasyon düzeltmesinin ertelenmesine ilişkin düzenlemeyi Tüketici Kanun teklifine madde ihdası yoluyla ekleyerek yapma kararı aldı.

Meclisten geçecek düzenleme ile enflasyon düzeltmesinin yatırımlar üzerinde oluşturduğu vergisel etkinin yatırım dönemi süresince ertelenmesi sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Meclise sunduğu çalışmaya göre; 2024/2 Geçici vergi döneminde 20 bin 6 mükellef yapılmakta olarak yatırımlar hesabını düzeltme işlemine tabi tuttu ve yaklaşık 200 milyar lira enflasyon düzeltmesi karı ortaya çıktı. Yapılan analize göre, yıllık yaklaşık 16 milyar lira vergi ertelemesi söz konusu olacak. Bu miktar yatırımların tamamlandığı sonraki dönemlerde yeniden değerleme oranları uygulanarak tahsil edilecek. Yapılacak diğer bir düzenlemeyle halen geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar-zarar farkının vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacağı mükellef grubuna; tasfiye ve iflas hallerindeki şirketler ile KİT’lerde dahil ediliyor.