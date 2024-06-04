Vergi reformunda son aşamaya geldik

Bakan Şimşek, “Özellikle vergide adalet ve etkinliği sağlayacak bir reform için çalışmamızda son aşamaya geldik. Vergide istisna ve muafiyetlere bakıyoruz, bu konuda da önemli bir çalışmamız var” açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV’nin canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Enfl asyonun kalıcı ve hızlı bir düşüşün eşiğinde olduğunu bildiren Şimşek, para politikasını enfl asyonu çıpalayacak şekilde inşa ettiklerini aktardı. Şimşek, şimdi maliye politikasında ilave tedbirler alacaklarını belirterek, “Ama bununla yetinmeyeceğiz. Özellikle vergide adalet ve etkinliği sağlayacak bir reforma ilişkin çalışmalarımızda neredeyse son aşamalara geldik. Şimdi dolayısıyla maliye politikası ayağı güçlenecek. Ama özellikle gelecek sene, bütçe açlığı çok net şekilde yüzde 3’ün altına inecek. Geçen sene tedbir almasaydık bütçe açığı yüzde 10 olacaktı. Bu sene hedef açığı yüzde 5’in altına düşürmek. Yani enfl asyon açısından nötr veya destekleyici hale getirmek” diye konuştu.

Şimşek, büyümenin daha dengeli bir kompozisyona evrildiğini bildirerek, “Bu senenin ilk çeyreği itibarıyla net ihracatın büyümeye katkısı eksi 6,3’ten artı 1,6’ya döndü. İç talep hala güçlü ama önümüzdeki çeyreklerde daha ılımlı hale gelecek” diye konuştu.

Cari açığın da giderek daraldığını aktaran Şimşek, “Geçen sene mayısta revize cari açık rakamı yaklaşık 57 milyar doların üzerindeydi. Bu sene mayıs ayı itibarıyla büyük ihtimalle cari açık 25 milyar dolar civarlarına inmiş olacak. Cari açığın GSYH’ye oranı yüzde 2,5’in altına inmiş olacak. Türkiye’nin dış kaynak ihtiyacı azalıyor, rezerv birikimine imkan sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Şimşek, TCMB rezervlerinin geçen yıl mayıs sonuna göre 44 milyar dolar yukarıda olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cuma günü itibarıyla swap hariç net rezervler 2020’nin başından bu yana ilk kez artıya geçti. Çünkü son 2 ayda Merkez Bankasına 65 milyar dolarlık kaynak akışı oldu. Eksi rezerv bir gündem maddesi olmaktan çıkmıştır. Kısa vadeli kaynaklar her an yön değiştirebilir, biz sırtımızı oraya dayamıyoruz. Bir taraftan cari açık azalıyor bir taraftan da Türk lirası varlıklara muazzam ilgi var.”

Kur korumalı mevduatın (KKM) 70 milyar doların altına indiğine işaret eden Şimşek, “Türkiye’nin risk primi geçen sene mayısta 700 baz puanın üzerine çıkmıştı. Şu anda 260 baz puan civarı. Türkiye’nin risk primindeki iyileşme yaklaşık 400 baz puan. Gelişmekte olan ülkelerin risk primindeki düşüş aynı dönemde 50 baz puanın altında. Türkiye’nin risk primi hala yüksek. Çünkü, biz programın daha başındayız. Programı sabırla ve kararlılıkla 2,5 yıl uygulayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, kira artışında yüzde 25 sınırının bu ay sonu itibarıyla kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin olarak, düzenlemenin uzatılmasına ilişkin bir çalışmaları olmadığını söyledi.

Mehmet Şimşek’in açıklamalarından satır başları

* Kamu ihale reformu yapacağız. İstisnaları önemli ölçüde azaltacak adımlar atacağız.

* Türkiye’deki kurumlar vergisi mükellefl erinin önemli bir kısmı uzun yıllardır zarar beyan ediyorlar. 20 yıl boyunca zarar eden bir şirketi açık tutar mısınız? İstisna ve muafiyetlere bakıyoruz. Bütün bu konuları içeren önemli bir çalışmamız var.

* Mayıs ayı enfl asyonu, Mayıs 2023 ile Mayıs 2024 arasındaki fiyatlar genel seviyesindeki artışı yansıtıyor. Geçmiş o. Program açısından anlamlı değil. Program geleceğe bakıyor.

* Küresel, çok tarafl ı, uzun vadeli ve makul maliyetlerle kaynak veren üye olduğumuz bankalar, Türkiye’ye yönelik şu anda taahhüt veya taahhüde dönüşecek pozisyonlarını dikkate alırsanız, 60 milyar doların üzerinde bir kaynağı önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye’ye kanalize edecekler. Dolayısıyla tekrar edeyim, biz sırtımızı sıcak paraya dayamıyoruz.

* Bu ay sonunda Singapur’da bir toplantı yapılacak, toplantının gündem maddelerinden birisi de Türkiye’nin gri listeden çıkıp çıkmayacağı. Toplantıya gitmeyi planlıyoruz. İlk gelen sinyaller de buradan giden heyetin olumlu rapor yazdığı yönünde, herhangi bir siyasi mülahaza olmazsa Türkiye, bu yıl gri listeden çıkmış olacak.