Vergi torbası kabul edildi, sırada diğer torbalar var

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı taslak çalışma kamuoyuna duyurulduktan sonra, tepki çeken bazı düzenlemelerin seyreltilmesiyle TBMM gündemine sunulan vergi torbası Genel Kurul’da kabul edildi.

İlk taslakta yer alan haberleştirilen ve ekonomi yönetimi tarafından yalanlanan bazı düzenlemeler, TBMM’nin yeniden açılacağı Ekim ayında farklı paketler halinde gündeme gelecek.

Kaynağından tahsil edilmesi planlanıyor

Taslakta yer alıp, vergi paketine girmeyen düzenlemelerin başında borsa kazançlarının vergilendirilmesi geliyor. Buna ilişkin ilk haberler yapıldığında, borsa kazançlarının vergilendirilmesinin söz konusu olmayacağı kaydedilerek haberler yalanlanmıştı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa kazançlarının vergilendirilmesi konusunun, daha sonra gelecek vergi paketlerinde yer alacağını, bazıları TV programları olmak üzere birkaç kez kamuya açık konuşmalarında dile getirdi.

İkinci önemli konu ise belediyelerin SGK’ya olan prim borçlarının ödenmesiyle ilgili düzenleme. Bu konuda ilk taslakta 3 bin 200’ün üzerinde belediye ve buna bağlı şirketlerin SGK’ya borcu olduğunu ve bu borçların tutarının 55 milyar lira civarında olduğu duyurulmuştu.

Geçen hafta AK Parti kurmayları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu borçlara yönelik açıklamalar yaptılar. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Bakan Işıkhan 100 milyar lira civarında borç biriktiğini ve bunun tahsil edileceğini kaydettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise borçların büyük çoğunluğunun CHP’li belediyelere ait olduğunu, bunların tahsilatı noktasında taviz verilmeyeceğini bildirmişti. Yapılacak çalışmada, söz konusu borçların vergi gelirlerinden belediyelere ayrılan kaynaktan doğrudan kesilmesi öngörülüyor.

Düşük maaşlı emekliler farkı Ağustos’ta alacak

Görüşmeleri Genel Kurul’da tamamlanan vergi torbasında yer alan en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran madde 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek. Dolayısıyla maaşı tamamlanan emeklilerin farkları da Ağustos ayında hesaplarına yatırılacak.

Düzenleme ile ayrıca Küresel Asgari Kurumlar Vergisi, yurt içindeki şirketlere yönelik yüzde 10 oranında asgari kurumlar vergisi getirilirken, başta belge düzenine uyulmaması olmak üzere vergide özel usulsüzlük cezalarının artırılması yönünde düzenlemeler hayata geçirildi. Hâlen 150 lira olan yurt dışı çıkış harcını 500 liraya çıkaran pakette, başkasına ait POS cihazını ve IBAN’ı kullanan işletmelerle, bunları kullandıranlara da artırılmış cezalar uygulanması hükme bağlandı.