Vodafone/Engin Aksoy: 5G ihalesi yatırım-yükümlülük dengesi gözetilerek yapılmalı

METE BELOVACIKLI / BARSELONA

Türkiye’nin içinde bulunduğu 5G’ye geçiş sürecine ilişkin görüşlerini açıklayan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “5G ihalesinin makul fiyat ve koşullarda, yatırım-yükümlülük dengesi gözetilerek yapılması önem taşıyor” dedi. Aksoy, “Frekans tahsislerinin yüksek 5G performansını sağlayacak miktarda, orantılı ve ekonomik olarak uygun seviyede olan spektrum ücretleri ile yapılması, operatörlerin şebeke yatırımına daha fazla odaklanmasını sağlayacak. Operatörlerin makul bedellerle spektrum kullanım hakkını elde etmesi ve şebeke kurulumuna ilişkin yatırımlara daha fazla kaynak ayrılabilmesi için spektrum bantlarının zamanında hazır edilmesi ve planlanması, her yeni bant için tahsis edilecek frekans miktarının operatörlerin ihtiyacını karşılayacak minimum seviyede olması önem arz ediyor” diye konuştu.

Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde gazetecilerle bir araya gelen Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, hem yerel hem de global arenada yaptıkları inovasyon ve teknoloji geliştirme çalışmaları hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

• 5G TEKNOLOJİSİ: 5G teknolojisi, ağırlıklı olarak, aldıkları hizmetin kalitesi artacak olan birey ve kurumlara fayda sağlayacak. Operatörler açısından ise verimlilik artışı sağlarken, eski nesil teknolojilere kıyasla yatırım miktarı artacağından, bir gelir sıçraması yaratmayacak. Kapsama ve kalite yükümlülüklerinin teknoloji bağımsız olması ve kapsamanın artırılması için teşviklere yer verilmesi önemli. Yerlilik yükümlülüğünün üreticileri teşvik edecek bir mekanizmaya dönüştürülmesi yerli yatırımları artıracak. Diğer yandan, sabit genişbant ile ilgili yapılacak lisans uzatım koşullarıyla 5G ihalesi arasında orantısız farklar olmaması ve adil rekabet koşullarının sağlanması gerekiyor. Başka bir deyişle, düşük bir sabit uzatım bedeli gündeme gelip, yüksek bir 5G frekans bedeli kabul edilemez.

• AKILLI TELEFONLA UZAY GÖRÜŞMESİ: Vodafone Grubu, Ocak sonunda, kapsama alanı olmayan bölgelerde internet erişimi sağlayan uydular vasıtasıyla normal bir 4G ya da 5G uyumlu akıllı telefon üzerinden dünyanın ilk uzay video görüşmesini gerçekleştirdi. Akıllı telefondan gelen sinyaller AST SpaceMobile’ın uyduları aracılığıyla alınıp karasal şebekeye yönlendirildi. Bu teknoloji, her gün kullandığımız akıllı telefonlarla uzay ve kara tabanlı ağlar arasında otomatik geçiş yapılmasını sağlıyor. Bu teknolojinin 2-3 yıl içinde tüm Türkiye’yi kapsar hale gelmesini hedefliyoruz.

• DİJİTAL DEVRİME YÖN VERMEK İSTİYORUZ: Amacımız, dün olduğu gibi bugün de, yenilikçi teknolojilere imza atarak, her bir müşterimiz için en iyi deneyimlerle dijital devrime yön vermek. Markamızı bir GSM operatörü olmanın ötesine taşıyarak, müşterilerimizin ihtiyacını anlayan ve hayatlarını kolaylaştıran teknolojiler sunmaya odaklanıyoruz. Elbette, bu noktada şunu hep hatırlamak gerekiyor; teknoloji tek başına ilerleme ve gelişimin anahtarı olamıyor. Ancak insan ve teknoloji bir araya geldiğinde, gerçek anlamda bir fark yaratılabiliyor. Bu nedenle, geliştirdiğimiz teknoloji ve çözümlerin kalbinde her zaman insan oluyor.

• VODAFONE’DAN ARAŞTIRMA MERKEZİ: Vodafone Grubu, AST SpaceMobile ve Malaga Üniversitesi işbirliğiyle Avrupa'da yeni bir araştırma merkezi kuracak. Söz konusu merkezde, alçak yörünge uzay ve kara tabanlı entegre mobil genişbant hizmetleri geliştirilecek. Bu sayede müşteriler, mevcut akıllı telefonlarını kullanarak uydu ve 4G ya da 5G ağları arasında sorunsuz geçiş yapabilecek. Burada nihai hedef, birleşik uydu ve kara bağlantı çözümlerinden oluşan yeni bir Avrupa ekosisteminin oluşmasını teşvik etmek. İspanya Uzay Ajansı tarafından desteklenen bu merkez, Malaga'daki Vodafone İnovasyon Merkezi bünyesinde 2025 yazında açılacak.”

■ Ar-Ge’ye 350 milyon dolar yatırım

Vodafone Türkiye olarak, Ar-Ge yatırımlarımızın bu finansal yıl içinde 350 milyon TL'yi aşmasını planlıyoruz. Ar-Ge alanında pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan ekibimiz OKSİJEN'de 280 kişi çalışıyor. 2006 yılından bu yana toplam 161 Ar-Ge projesi yürüten OKSİJEN'in, toplamda 352 patent başvurusu, 97 tescilli patent ve 71 yerli malı belgesi bulunuyor. Türkiye'yi teknoloji alanında Vodafone'un mükemmeliyet merkezlerinden biri olarak konumlamayı hedefliyoruz. Uluslararası etkiye sahip büyük bir teknoloji ekibinin parçasıyız. Bu sayede, hem global deneyimimizi Türkiye'ye getiriyoruz, hem de Türkiye'deki başarılı uygulamalarımızı ihraç ediyoruz.