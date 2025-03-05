Çin, 180 milyon tonluk kaya petrolü rezervi keşfetti

Çin'in doğu bölgesi, Sinopec tarafından keşfedilen ve 180 milyon ton kanıtlanmış rezerv barındıran iki büyük şeyl (kaya) petrol sahası keşfettiğini duyurdu.

Çin’den petrol rezervi adımı

Middle East Economy’nin haberine göre, Xinxing ve Qintong petrol sahaları, Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan onay aldı ve böylece ülkenin kıtasal rift havzalarında şeyl petrol rezervleri bulmak için önemli bir adım atıldı.

Kaya petrolü nedir?

Kaya petrolü, esas olarak rafine edilmek üzere çıkarılabilen kaya oluşumlarında sıkışmış sıvı hidrokarbonlardan oluşuyor. Organik açıdan zengin kayalar, kumtaşı ve silttaşı ara katmanlarında bulunuyor.

İthal petrole bağımlılığı azaltacak

Çin, küresel olarak geri kazanılabilir kaya petrolü kaynakları açısından üçüncü büyük ülke konumunda yer alıyor. Bu keşif, Çin'in ithal petrole olan bağımlılığını azaltması ve enerji güvenliğini sağlaması yönünden kritik öneme sahip.

Bu bölgedeki kaya petrolü sahalarının stratejik gelişiminin, bölgesel ekonomik kalkınmayı artıran çok sayıda istihdam pozisyonu yaratacağı belirtiliyor.

Projenin, ayrıca Çin'in 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmasına yardımcı olması bekleniyor.