WSJ: TCMB faizi beklenenden hızlı artırdı

Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı dış basında da gündem oldu.

ABD merkezli ekonomi gazetesi Wall Street Journal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentilerin üzerinde çıkarak sürpriz yaptığını yazdı.

Jared Malsin ve Chelsey Dulaney imzalı haber, “Türkiye Merkez Bankası faizleri beklenenden daha hızlı artırdı” başlığıyla gazetede yer aldı.

Wall Street Journal, Türkiye’nin enflasyonu kontrol etme konusunda çok yavaş hareket ettiği ve ekonomiyi uzun vadede riske attığı yönündeki endişelerin ardından faiz artışı kararının geldiğinin altını çizdi.

Erkan faiz ikilemiyle karşı karşıya

Wall Street Journal makalede, “Mayıs ayındaki seçimlerin ardından atanan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bir yandan Türkiye ekonomisini istikrara kavuşturmak, diğer yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik büyümeyi teşvik etmek için düşük faiz oranlarını tercih etmesiyle karşı karşıya.” ifadelerini kullandı.

Yazıda ayrıca uluslararası finans kurumlarında görev yapan uzmanların görüşlerine de yer verildi.

Türkiye, TL'deki değer kaybı ve enflasyon sarmalından kurtulmalı

Londra'daki danışmanlık şirketi Capital Economics'in kıdemli gelişmekte olan piyasalar ekonomisti Liam Peach, "Türkiye'nin birkaç yıldır içinde bulunduğu liradaki değer kaybı enflasyon tuzağından çıkması gerekiyor. Bunu yapmanın ve bu sorundan çıkmanın tek yolu çok hızlı ve oldukça acı verici bir ayarlamadan geçiyor." dedi.

Wall Street Journal yatırımcıların halen Türkiye konusunda kararsız olduğunun altını çizerek, “Şimdiye kadar atılan düzeltici adımlar ekonomik ortodoksiye tam ölçekli bir dönüşün çok gerisinde kaldığı için yatırımcılar Türkiye üzerine daha büyük bahisler oynamakta tereddüt ediyor. ”diye yazdı.