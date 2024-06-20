Yabancı hisseyi azalttı tahvillere yüklendi

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcı mayısta finansal varlıkları içinde hisse senedinin payını sert şekilde düşürürken devlet tahvillerinin payını ise gözle görünür şekilde yükseltti. TSPB verilerine göre yabancının toplam finansal varlıkları içinde tahvilin payı bir ayda 5.7 puan yükseldi, hissenin payı 3.7 puan azaldı.

Yabancı yatırımcının TL varlıklara ilgisi yatırım enstrümanına göre farklılık gösteriyor. Yabancı yatırımcının finansal varlıkları içinde mayısta hissenin payı dikkat çekici şekilde azalırken tahvilin payı hızlı arttı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre yabancının finansal varlıkları içinde devlet tahvillerinin payı yüzde 8,69'a çıkarken nisana göre tam 5.68 puanlık artış yaşandı. Hisse varlıklarının toplam finansal varlıklar içindeki payı mayısta yüzde 61,94'e indi ve nisana göre 3.72 puanlık düşüş gerçekleşti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği mayıs ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre yabancı yatırımcıların Türkiye’deki finansal varlıkları mayısta nisana göre yüzde 9,76 arttı ve 3.69 trilyon liraya yükseldi. Bu varlığın yüzde 11,06'sını yabancı TL mevduatta değerlendirirken yüzde 17,22'sinin ise döviz mevduatta bıraktı.

Tahvilin finansal varlıklarda payı 5.7 puan arttı

Nisan ayına göre TL mevduatın yabancının toplam finansal varlıkları içindeki payı 0.35 puan artış gösterirken döviz mevduatının payı 1 ayda 2.33 puan azaldı. Nisanda yabancı yatırımcının finansal varlıkları içinde döviz mevduatının payı yüzde 17,22 seviyesindeydi. 2023 sonuna göre ise yabancı yatırımcının finansal varlıkları içinde döviz mevduatının payındaki gerileme 7 puanı aştı. 2023 sonunda yabancının finansal varlıkları içinde döviz mevduatının payı yüzde 24,3 seviyesinde bulunuyordu. Döviz mevduatının payı hızla gerilerken yabancının devlet iç borçlanma senetlerindeki payı ise iyi bir performans gösterdi. Nisanda yabancı yatırımcının finansal varlıkları içinde devlet iç borçlanma senetlerinin payı yüzde 3,01 seviyesinde bulunuyordu. Mayısa gelindiğinde yabancının artan talebi finansal varlıklar içinde devlet tahvillerinin de bir ayda 5.7 puan birden yükselmesini sağladı. Geçen yıl sonunda da yabancının toplam finansal varlıkları içinde devlet tahvillerinin payı yüzde 3,01 seviyesinde bulunuyordu. Nisana kadar bu oranda gözle görünür bir değişim yaşanmamıştı.

Tahvilde güçlü alımlara imza atan yabancı yatırımcı mayıs ayında verilere göre satış tarafında yer aldı. TSPB verilerine göre mayısta yabancının toplam finansal varlıkları içinde hisse senedinin payı yüzde 61,94 olarak hesaplandı.

Nisan ayında ise yabancının toplam finansal varlıkları içinde hisse senedinin payı yüzde 65,66 seviyesinde bulunuyordu. Bu bir ayda 3.72 puanlık düşüşe işaret etti. Geçen yılsonunda ise yabancı yatırımcının toplam finansal varlıkları içinde hisse senedinin payı yüzde 60,49 idi mayıs sonunda geçen yılsonuna göre 1.45 puanlık bir iyileşme yaşandı.

Tahvile yerel seçimden bu yana 8 milyar dolar girdi

Merkez Bankası haftalık verileri yabancı yatırımcının hisseden çıkış tahvile giriş hikayesinin haziranın ilk haftasında da sürdüğünü ortaya koyuyor. Merkez Bankası’nın 7 Haziran ile biten hafta itibariyle yabancı yatırımcılar 540.8 milyon dolarlık net tahvil alımı yaptı. Böylece 20 Mart 2020’den sonra ilk kez yabancı yatırımcıların toplam tahvil stokundaki payı yüzde 7’yi aştı, yüzde 7,02’ye yükseldi. Yerel seçimden bu yana yabancı yatırımcının tahvile girişi 8 milyar dolara dayandı. Yabancının yerel seçimden bu yana hisseden net çıkışı ise 711.9 milyon dolar oldu. Merkez Bankası verileri son 4 haftada yabancıların hisseden çıkış yaptığını özellikle son iki haftada çıkışın sertleştiğini gösteriyor. 31 Mayıs haftasında hissede 528.8 milyon dolar net satış yapan yabancı yatırımcı 7 Haziran haftasında 542.7 milyon dolar daha net satış gerçekleştirdi. Böylece son 4 haftada yabancının hisseden çıkışı 1 milyar 332,1 milyon dolara ulaştı.

Yerlinin finansal varlıklarında hissenin payı yüzde 14,1

Yabancının finansal varlıklarında hissenin payı azalırken yerli yatırımcının finansal varlıkları içinde hissenin payında artış yaşanmaya devam ediyor. TSPB verilerine göre mayıs sonunda yerli yatırımcının toplam finansal varlıkları içinde hisse senedinin payı yüzde 14,09'a yükseldi, nisana göre 0.14 puanlık artış gerçekleşti. 2023 sonuna göre ise yerli yatırımcıların finansal varlıkları içine hisse senedinin payı 2.6 puanlık artışla yüzde 11,5'ten yüzde 14,09'a yükselmiş oldu. Yerlinin mayısta nisana göre finansal varlıkları içinde TL mevduatın payında da artış yaşandı. Nisanda yerlinin finansal varlıkları içinde TL mevduatın payı yüzde 34,68 iken mayısta bu pay yüzde 36,55'e çıktı. Ancak 2023 sonundaki yüzde 37,62'lik payın altında kalmaya devam etti. Yerlinin finansal varlıkları içinde döviz mevduatının payı da nisandaki yüzde 23,14 seviyesinden mayısta 1.8 puan iyileşerek yüzde 17,61'e geriledi.