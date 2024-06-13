Yabancıdan güçlü hisse satışı ikinci haftasında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 7 Haziran haftasında 542,7 milyon dolar net hisse satışı yaptı. Aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 540,8 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 11,0 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 668,2 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 78,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisselerin piyasa değeri 39,5 milyar dolar oldu

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 39 milyar 517,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 10 milyar 615,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 43,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 763,5 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 382,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.