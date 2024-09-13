Yabancıdan milyar dolara yakın çıkış

Yabancı yatırımcılar tahvilde alım stratejilerine eylülün ilk haftasında ara verdi. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre yabancıların piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 6 Eylül haftasında hissede net satımı 50.6 milyon dolar devlet iç borçlanma senetlerinde ise net satımı 863.7 milyon dolar oldu. Özel sektör senetlerinden de 32.1 milyon dolarlık net satışla birlikte yabancının TL varlıklardan 1 haftada çıkışı 946.4 milyon dolarla 1 milyar dolara dayandı.

Merkez Bankası verilerine göre yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Ağustos itibarıyla 34 milyar 706,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Eylül’de 35 milyar 201,2 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 862,8 milyon dolardan 13 milyar 39 milyon dolara, ÖST stokları da 371 milyon dolardan 339,4 milyon dolara geriledi.

Rezervlerde gerileme sürüyor

Merkez Bankası’nın haftalık verileri rezervlerde de düşüşün sürdüğüne işaret etti. 6 Eylül ile biten hafta itibariyle toplam rezervler bir önceki haftaya göre 2 milyar 612 milyon dolar düşüşle 146 milyar 761 milyon dolara indi. Net uluslararası rezervler de 40.8 milyar dolardan 39.7 milyar dolara indi. 29 Ağustos haftasında 20 milyar doların altına inen swap hariç net rezervlerde de düşüş devam etti. 6 Eylül haftasında swap hariç net rezervler 18.5 milyar dolardan 17.4 milyar dolar düzeyine geriledi.

Verilere göre, 6 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 761 milyon dolar azalışla 86 milyar 568 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 29 Ağustos’ta 89 milyar 329 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 150 milyon dolar artışla 60 milyar 43 milyon dolardan, 60 milyar 193 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 612 milyon dolar azalarak 149 milyar 373 milyon dolardan, 146 milyar 761 milyon dolara indi.

KKM’de düşüş ivme kaybetti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verileri de kur korumalı mevduatta düşüşün ivme kaybettiğini ortaya koydu. BDDK verilerine göre kur korumalı mevduatlarda 6 Eylül haftasında 19.7 milyar TL ile son 10 haftanın en yavaş düşüşü gerçekleşti. BDDK verilerine göre, kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1.58 trilyon TL’ye geriledi. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta yükseldi. 6 Eylül haftasında yurtiçi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatları 847 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin 251 milyon dolar gerilerken tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 98 milyon dolar yükseldi.

863.7 milyon Dolar yabancının DİBS'te net satışı

847 milyon Dolar vatandaşın döviz mevduat artışı