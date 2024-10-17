“Yakından tedarik” fırsatı için stratejik işbirliği yapmalıyız

YENER KARADENİZ - İSTANBUL

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen İstanbul Hazır Giyim Konferansı başladı. Türkiye ve dünyadan sektörün öncü isimlerinin katıldığı konferansta 17 oturumda dünyanın en önemli marka ve derneklerinden temsilcilerin dahil olduğu 32 konuşmacı bir araya gelerek sektörün gündemindeki konuları ele aldı. Etkinliğin açılışında konuşan TGSD Başkanı Ramazan Kaya, jeopolitik ve ekonomik krizler nedeniyle Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de sektörün son iki yıldır daralma sürecinde olduğunu hatırlattı. TGSD Başkanı Ramazan Kaya, “Özellikle üreticiler olarak karlılıklarımızı giderek kaybediyoruz. Sermayemiz ve enerjimiz de son derece sınırlı. Bu nedenle kaynaklarımızı daha doğru ve pozitif kullanmamız gereken bir dönemdeyiz. Bununla birlikte sektörümüzün yeniden yükselişe geçmesi için krizlerin içindeki fırsatlara odaklanılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de artık ‘benim başarım’ değil, ‘bizim başarımız’ demeli, stratejik iş birlikleri geliştirmeliyiz. Bu iş birlikleri, tedarik zincirimizin dayanıklılığını artırırken aynı zamanda inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında da güçlenmemizi sağlayacaktır. Birlikte çalışarak hem maliyetleri optimize edebilir hem de üretim süreçlerimizi daha verimli hale getirebiliriz” dedi.

“Son dakikada gelen siparişler zorluyor”

Orta Doğu ve Avrupa’daki savaş ile Güneydoğu Asya’da yaşanan doğal afetlerin tedariki olumsuz etkilediğine dikkat çeken Kaya, bunun da etkisi ile tedarik zincirinde ciddi aksamalar yaşandığını söyledi. Bu noktada yakından ve güvenli tedarikin, dolayısıyla da Türkiye’nin öneminin giderek arttığını dile getiren Kaya, “Ancak bu süreçte Türk hazır giyim sanayicileri olarak son dakika gelen siparişler nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Mevcut kapasitelerimizi daha verimli kullanabilmek için alım grupları ile daha planlı çalışmamız gerekiyor. Birlikte yapacağımız doğru planlamalar, verimliliği ve rekabetçiliğimizi de artırır” diye konuştu. Global çaptaki iş birliklerinin sektörün sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için de büyük önem taşıdığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti; “Gerek dünyamızın gerekse sektörümüzün geleceği için sorumlu bir üretim anlayışını benimsemek zorundayız. Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanmalı, atıklarımızı minimize etmeli, sürdürülebilir tasarım ilkelerini benimseyerek, çevresel etkileri en aza indiren koleksiyonlar yaratmalıyız.”

Hazır giyim konferansının gün boyunca devam eden oturumlarında; değişen tüketici taleplerinin üretime ve modaya etkisi, başta yapay zeka olmak üzere dijital teknolojiler, tedarik zincirinde şeffaflık ve izlenebilirlik, yeni yasal düzenlemeler, sürdürülebilirlik, işletmelerin yeni yönetim şekilleri gibi alanlarda hazır giyim sektöründe yaşanan köklü değişimler ve yenilikler mercek altına alındı. Konferansın ikinci ve son gününde ise global alım gruplarının ve Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret sitelerinin temsilcileri ile yerli üreticilerin bir araya geleceği‘ B2B Speed Network Görüşmeleri’ yaptı.

Oyunun kuralları 2015’te değişti

Konferansın bu yılki teması hakkında da bilgi veren TGSD Başkanı Kaya, “Sektörümüz özellikle son iki yıldır zorlu bir mücadele veriyor olsa da aslında oyunun kuralları 2015 yılında açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile birlikte yeniden yazılmaya başlandı. Tüketim alışkanlıkları değişirken, ekonomik koşullar rekabetçiliği zorlaştırırken, bizim de bu yeni süreci kabul edip, çevikliğin ve esnekliğin yanına hizalanmayı da eklemekten başka şansımız yok. Son aşamada ise koleksiyonlarımızı ve ürünlerimizi yeniden şekillendirecek, yaratıcı, yenilikçi ve değerli tasarımlarla yolumuzu çizeceğiz. Yani bu yılki temamız Redefine, Realign, Refashion ile hızla değişen trendler, teknolojik yenilikler ve sürdürülebilirlik talepleri ile sürekli bir dönüşüm içerisinde olan sektörümüzün başarılı olması için gerekli olduğuna inandığımız üç temel adımı vurguladık” şeklinde konuştu.

Gültepe: Yolculuğun en zor aşamasındayız

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, sektörün inişli çıkışlı yollardan geçerek, birçok sınavı atlatarak bugünlere geldiğini anlattı. “Bugün belki de yolculuğun en zor aşaması, sınavın en büyüğü ile karşı karşıyayız” diyen Gültepe “Yeni aşamada rotamız Avrupa Birliği’nin 2050 hedefi, sınavın adı Yeşil Mutabakat. Bu aşamayı atlatır, sınavdan yüz akıyla geçersek önemli bir avantaj elde edeceğiz” Diye konuştu. Hazır giyim talebindeki daralma ve iç konjonktürden kaynaklanan nedenlerle iki yıldır zorlanıldığını anlatan Gültepe, şöyle devam etti: “Rekabetçiliğimizin zayıfladığı, pazar kayıpları yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Ama her şeye rağmen uzun vadeli hedefler doğrultusunda dönüşüm yolculuğumuza devam ediyoruz. Türkiye’nin hazır giyimde fiyat odaklı rekabet şansı giderek azalıyor. Öte yandan her fırsatta ısrarla dile getirdiğim gibi; Türkiye pahalı olmanın ötesine geçerek, çok çok pahalı hale geldi. Ülke olarak bu sarmaldan en kısa zamanda çıkmak zorundayız. Dolayısıyla bizim hızla yüksek katma değerli üretim kulvarına geçmemiz gerekiyor.”