Yangınla mücadele patentleri 30 yılda 633’e ulaştı

Türkiye, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın faciasında yaralarını sarmaya devam ediyor.

Alınacak ufak çaplı önlemlerle büyük felaketlerin önlenebileceğine dikkat çeken Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, yangınla mücadele alanında Türkiye’nin durumunu EKONOMİ’ye değerlendirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TÜRKPATENT) verilerine göre Türkiye’nin son 30 yılda yangınla mücadele konusunda 633 patent başvurusunun bulunduğunu söyledi.

Yangını söndürmek için oluşturulan kompozisyonlar başlığında 3 ve yangın dedektörleri ile ilgili de 3 patent başvurusunun yapıldığına vurgu yapan Akbulut, “Yangın gerçeği her daim göz önünde bulundurmamız gereken bir konu. Globale baktığımızda ise bu alanda en fazla patent başvurusu yapan ülkeler sırasıyla; Amerika, Güney Kore, Almanya, Çin, Fransa ve İngiltere’den oluşuyor” bilgisini verdi.

2024’te 15 bin 751 başvuru yayınlandı

Akbulut, yangın söndürme bombaları, yüzeylere sıvı veya diğer akıcı maddelerin püskürtülmesi, uygulanması otomatik soğutma ve yangın söndürme sistemleri, yangın söndürme kapsülleri, yangın söndürme tüpü sistemleri, yangın önleme ve söndürme kompozisyonu, yangın alarmları gibi birçok alanda önemli başvurular yapıldığını söyledi. Akbulut söz konusu alanlarda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü verilerine göre 2021’de 15 bin 676, 2022’de 14 bin 616, 2023’te ise 12 bin 762 ve 2024 yılında 15 bin 751 adet başvurunun yayınlandığını söyledi.

Yangın söndürme sistemleri hayati öneme sahip

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, yangına müdahalede zamanın önemine dikkat çekerek bu alandaki aksiyonların önemli olduğunu kaydetti.

Bingöl, yangın söndürme sistemlerinin de önemine vurgu yaparak, “Dedektörler, yangına hızlı müdahale imkânı sağlar. Bu sistemler sayesinde daha başlangıç aşamasında, genellikle 15 saniye içinde uyarı verir. 90 desibelin üzerinde bir sesle herkesi haberdar eder ve böylece tahliye için büyük bir zaman avantajı sağlanır” açıklamalarında bulundu.