Gemlik için tehlike çanları çalıyor: 'Deprem, ciddi yıkımlara yol açar'

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, kentteki deprem riskini bir kez daha gündeme getirdi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik ilçesinin coğrafi yapısı ve yüksek sıvılaşma potansiyeli nedeniyle büyük bir depremde ağır hasar riski altında olduğunu belirtti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Deviren, ilçenin alüvyon zemin üzerine kurulu olduğunu ve bu durumun olası bir depremde ciddi yıkımlara yol açabileceğini ifade etti.

Deviren şu ifadeleri kullandı: "Gemlik, yapı olarak çanak biçimindedir ve bu durum, coğrafi zorluklar yüzünden sürecin hızlı ilerlemesini engelliyor. Araştırmalar, 7'den büyük bir depremde Gemlik'te 40 binden fazla kişinin yaşamsal risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Yani her üç kişiden birisi risk altında."

Ayrıca, olası bir depremde viyadüklerin yıkılma ihtimali nedeniyle Gemlik'e 24 saat süreyle girilemeyebileceğini ekledi. Belediye başkanı, ilçenin yeniden planlanması ve riskli yapıların güçlendirilmesi için kurumlar arası işbirliği yapılmasının şart olduğunu vurguladı.