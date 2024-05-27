EKK: Yapısal reform ve ekonomi politikası daha etkin uygulanacak

ANKARA (EKONOMİ)

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Ekonomi politikalarının ve yapısal reform gündemimizin eşgüdüm içerisinde daha etkin uygulanmasına yönelik değerlendirmeler yapılmıştır” denildi.

Açıklamada, reform alanları arasında olduğu belirtilen tarımsal üretimin artırılması ve desteklerin yeni modele bağlanması konusunun EKK’da görüşüldüğü belirtilerek, “OVP’de öncelikli reform alanlarımız arasında yer alan tarımsal üretim planlaması ve yeni destek modeli detaylı olarak istişare edilmiştir. Model ile gıda arz güvenliğine yönelik stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenerek üretim planlaması yapılacaktır. Ayrıca, tarımsal üretimde ve su kullanımında destekleme modelinin yanı sıra yeni teknolojilerin kullanımı ile verimliliğin artırılması ve yurt içinde üretimin geliştirilmesine yönelik atılması gereken ilave adımlar değerlendirilmiştir.” denildi.

OVP eylemlerinin 81’i tamamlandı

Toplantının gündeminin planlanan eylemlerdeki ilerleme olduğu hatırlatılan yazılı açıklamada, OVP’de 2024 için takvimlendirilen 81 eylemden ilk çeyrekte 20’sinin tamamlandığı, diğer eylemlerde de mesafe alındığı belirtildi.

Açıklamada, enflasyonla mücadele işaret edilerek sıkı para politikasının maliye ve gelirler politikasıyla desteklenmesi sonucu yılın ikinci yarısında enflasyonda belirgin bir düşüş beklendiği kaydedilerek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketiyle harcama kontrolü, tasarruf artışı ve yatırımların öncelik sırasına alınmasının enflasyonla mücadeleye katkı vereceği kaydedildi.

Yazılı açıklamada, politika belgelerindeki eylemlerin kararlılıkla uygulandığı vurgularken, cari açık, uluslararası kaynak girişi, rezervler, ülke risk görünümü ve istihdamda olumlu bir gidiş olduğu, yapısal reformların önemi vurgulandı.