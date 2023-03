YASED Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Engin Aksoy seçildi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun katılımıyla İstanbul’da yapıldı.

Genel kurulda derneğin yeni dönem yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Yönetim kurulu başkanlığına Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy seçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Eroldu ve başkan yardımcılıklarına SOCAR Türkiye Enerji CEO’su (Vekaleten) Elchin Ibadov, Coca-Cola Meşrubat Genel Müdürü Başak Karaca ve Acwa Power Genel Müdürü Selim Güven seçildi.

YASED’in 2023-2025 döneminde görev yapacak yeni yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Serhat Mete Hüsemoğlu (AbbVie Tıbbi İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti), Selim Güven (Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim San. ve Tic. AŞ), Tolga Demirözü (Basf Türk Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti), Daniel Korioth (Bosch Sanayi ve Tic. AŞ), Başak Karaca (Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş), Durmuş Topçu (Dow Türkiye Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti), İhsan Erbil Bayçöl (Enerjisa Üretim Santralleri AŞ), Işıl Yalçın (Ericsson Telekomünikasyon AŞ) Evrim Şen (Fritolay Gıda San. ve Tic. A.Ş-PepsiCo), Süleyman Selim Kervancı (HSBC Bank AŞ), Osman Okyay (Kale Pratt & Whitney Uçak Motor Sanayi AŞ), Levent Özbilgin (Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti), Natacha Theytaz (Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. AŞ) Hüseyin Kaan Özkan (Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ), Aykut Ferah (Power Partners Enerji, Yatırım ve Danışmanlık San. Tic. AŞ), Uğur Zafer Candan (SAP Türkiye Yazılım Üretim ve Ticaret AŞ), Elchin Ibadov (Socar Turkey Enerji A.Ş), Cengiz Eroldu (Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ), Güray Yıldız (Türk Henkel Kimya San. ve Tic. AŞ), Engin Aksoy (Vodafone Telekomünikasyon AŞ)."

"Ülkemizdeki iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy, YASED’in yeni dönemde başkanlığını üstlenecek olmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Her biri sektörlerinde dünya liderleri arasında yer alan üyelerimiz; üretime, istihdama, ihracata ve teknolojik gelişime yaptıkları önemli katkılar ile ulusal kalkınmada çok büyük rol oynuyorlar. Ülkemizi küresel tedarik zincirlerine bağlayan, dünya yatırım ve ticaret hacmindeki payımızı her geçen gün artıran bu değerli markaların temsilcisi ve sözcüsü olmak, YASED ve benim için ayrı bir gurur kaynağı. Küresel düzeyde birçok belirsizlik ve olumsuzluğu yönetmeye çalıştığımız bu dönemde, yaşadığımız tüm zorluklara rağmen ülkemizin değerlerine, nitelikli insan gücüne, lojistik avantajlarına, üretim kabiliyetine güven duyuyoruz. YASED, sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini ortaya koyarak Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi, ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi için çalışıyor. Önümüzdeki dönemde de gittikçe güçlenen bir irade ve artan faaliyetlerimizle ülkemizdeki iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye devam edeceğiz."