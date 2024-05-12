Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, yaşlı aylığı olarak yaklaşık 2,6 milyar TL ve engelli aylığı olarak ise yaklaşık 2,2 milyar TL olmak üzere toplamda 4,8 milyar TL tutarında ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirterek, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız" dedi.

Bakan Göktaş, bu çerçevede Mayıs ayı için yapılan ödemelerin önemine vurgu yaparak, toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti.