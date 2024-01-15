Sosyal güvencesi olmayan bakıma muhtaç kişilere devlet tarafından verilen yaşlılık maaşı 65 yaş aylığı olarak da biliniyor. Üç aylık periyotlarla ödenen yaşlılık maaşı da yapılan zamla artış gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuru şartlarını taşıyan kişilere ödenen 65 yaş aylığı miktarı merak konusu oldu. 2024 yılında 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte evde bakım yardımı ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Peki, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı ne kadar oldu?

Göktaş, yaptığı açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde düzenlemeye gidildiğini belirtti.

“Türkiye Yüzyılı”nda tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmet ve yardımların kapasitesini ve hizmetlerini iyileştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Göktaş, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu?

Uygulanan sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda desteklendiğini belirten Göktaş, “Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz” diye konuştu.



Bakan Göktaş, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1.874 liradan 2 bin 797 TL’ye yükseldiğini ifade etti.