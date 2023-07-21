'Yatırım için teşviklerden daha çok faydalanmalıyız'

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Büyük sanayi kentlerindeki birçok işletmenin yatırım için yönünü Anadolu’ya çevirdiğini belirterek Eskişehir’e de yoğun talebin olduğuna dikkat çeken Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, kentin daha çok yatırım alması için yatırım teşviklerinden daha fazla yararlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Şehre gelen yatırımlara paralel olarak iş gücü ihtiyacının da karşılanması gerektiğini vurgulayan Güler, “Eskişehir sanayi anlamında inanılmaz büyüyor. Kente gelen yatırımcının eleman ihtiyacının karşılanması için şehrin dışarıdan göç alması gerekiyor. Eskişehir’de kalifiye elemanın yanı sıra vasıfsız işçi açığı da giderek büyüyor. Kira başta olmak üzere çalışanlar maliyetleri yüksek olduğu için başka illeri tercih edebiliyor. Eskişehir nüfusu 1 milyon 200 bine çıkmazsa işgücü anlamında büyük sıkıntı yaşanacağını öngörüyorum. Bunun önüne geçmek için çok hızlı bir şekilde yeni imar planlarıyla arsa üretilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kentin yarısı hizmet sektöründen geçiniyor

Sanayinin her geçen gün daha da geliştiği Eskişehir’de hizmet sektörünün daha güçlü olduğunu aktaran Metin Güler, şehrin yüzde 50’sinin geçimini hizmet sektöründen sağladığını açıkladı. Yerli turistin kente rağbet gösterdiğini kaydeden Güler, “Eskişehir’in hizmet sektörü tarafı güçlü. Bunu besleyen unsurlar var. Yaklaşık 100 bin öğrenci yaşıyor. Bu durum hizmet sektörünün ön planda olmasında büyük bir etken. Son yıllarda şehirdeki yaşlı nüfus sayısı arttı. Sabit gelirli vatandaşlarımız çoğaldı. Gerek yurtdışından gelen gurbetçiler gerekse yerli turistler kent ekonomisine büyük katkı vererek sıcak para girişi sağlıyorlar. Böylece Eskişehir harcadığından daha fazla kazanmayı beceriyor” dedi.

Türkiye’de yönetilmesi gereken en hassas noktanın ekonomi olduğuna vurgu yapan Güler, “Önümüzdeki dönemde ülke ekonomisinin çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Kur dengesini belli bir noktada tutarak döviz endeksindeki riskleri azaltmamız lazım. Hükümetin açıkladığı para politikalarını piyasaların bundan sonraki süreçte yapılanması adına anlaşılır görüyorum. Alınan kararları kabullenerek buna göre planlama yapmak zorundayız. Ancak tünelin sonundaki ışığı da görmemiz lazım. Önümüzde maalesef bir seçim daha var. Seçim dönemlerinde uygulanan politikalar ekonominin önüne geçebiliyor. Bu politakalar devam ederse daha ağır faturalar öderiz. O yüzden ekonomik anlamda radikal tedbirlerin alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kapsamlı bir ekonomik program açıklanmalı”

Ekonominin olağan seyrinde devamını sağlayabilmek adına kapsamlı bir ekonomik programın açıklanması gerektiğinin altını çizen Metin Güler, “Kamu tasarruflarının arttırılması ile cari açığın azaltılması amacıyla uygulanacak süreçler ve temelde yapısal düzenlemelerin yapılması son derece önemli. Nakde erişimden enflasyona birçok yıkıcı soruna neden olan ekonomik problemlerin çözümü için şeffaf, uygulanabilir ve kapsamlı bir ekonomik programın açıklanması, tüccar ve sanayiciler için bir öncelik” dedi.