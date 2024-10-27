Yatırımın yıkılmaz kalesi altın neden bu kadar popüler?

Altın fiyatları bu yıl dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. Değerli metal, bu hafta ons başına 2.772 dolara çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı ve son yedi haftanın altısında değer kazandı. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 33'lük bir kazanç elde eden altın, teknoloji odaklı Nasdaq 100 gibi genel hisse senedi piyasalarının getirilerini yaklaşık 10 puan geride bıraktı.

Ekim 2022’de başlayan boğa piyasası döneminden bu yana altın, S&P 500'ün yüzde 63'lük getirisinin üzerine çıkarak yüzde 67 kazanç sağladı. Bu performans, altını dünyanın en cazip yatırımlarından biri haline getirdi.

Külçe altınlar anında stılıyor

En büyük altın ETF'si olan SPDR Gold Shares, 78 milyar dolarlık varlık yönetimiyle son altı ayda yaklaşık 5 milyar dolarlık giriş kaydetti.

Fiziksel altın talebi de artıyor. Örneğin ABD'de Costco, web sitelerinde altın külçeleri satıyor ve külçeler satışa sunulduğu anda hızla tükeniyor. Wells Fargo, Costco'nun her ay üyelerine yaklaşık 200 milyon dolar değerinde altın külçesi ve gümüş sattığını tahmin ediyor.

Peki altın nasıl oldu da dünyanın en popüler yatırımlarından biri haline geldi? Business Insider'a göre bunun birkaç sebebi var.

Merkez bankaları altın aldı

CNBC-e'nin derlediği bilgilere göre, küresel merkez bankaları son yıllarda yoğun bir şekilde altın alımı yapıyor. Dünya Altın Konseyi'ne göre, merkez bankaları bu yılın ilk yarısında 483 ton altın satın aldı. Türkiye, Hindistan ve Çin, en büyük alıcılar arasında.

Bu talep artışının bir kısmı, ülkelerin varlıklarını ABD dolarından uzaklaştırma isteğinden kaynaklanıyor.

Goldman Sachs, "2022 ortasından bu yana ABD mali yaptırımları ve borç endişeleri nedeniyle merkez bankası alımlarındaki üç kat artışın yapısal olduğunu ve devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Bu durum, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle daha belirgin hale geldi. ABD'nin uyguladığı yaptırımların etkisini azaltmak isteyen ülkeler, dolar bağımlılığını azaltmak için altın alıyor.

Jeopolitik gerilimlerin etkisi altına yatırımcı çekiyor

Altın, tarihsel olarak güvenli bir değer saklama aracı olarak görülüyor. Jeopolitik gerilimler yükseldiğinde, yatırımcılar bu parıldayan metalde güven arayışına giriyor. Rusya’nın Ukrayna'ya karşı savaşı, Ortadoğu'daki çatışmalar ve Çin’in Tayvan üzerindeki tehditleri, yatırımcıları endişelendiriyor.

Ayrıca, artan ABD borcu nedeniyle Hazine tahvilleri artık o kadar risksiz değil.

Bank of America, "Altın, son kalan 'güvenli liman' varlığı olarak öne çıkıyor ve bu da merkez bankaları dahil trader'ları da daha fazla maruziyet artırmaya yöneltiyor" dedi.

ABD seçimleri diğer faktör

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilme olasılığının artması, altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Trump döneminin yüksek borç ve açık yaratması, enflasyonun yeniden artacağı endişelerini güçlendiriyor.

Capital Economics ekonomisti David Oxley, "Mali savurganlık ve Fed bağımsızlığına yönelik tehditlerden endişe ediyorsanız, altın cazip bir varlık olabilir" dedi.

Dünyada düşen faiz oranları etkili oluyor

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, düşen faiz oranları altın fiyatlarını olumlu yönde etkiliyor.

Fed’in ilk faiz indiriminin ardından altın fiyatları altı ayda yüzde 10’a kadar yükseldi. Fed'in önümüzdeki yıl birden fazla faiz indirimine gitmesi bekleniyor ve bu da altın fiyatları için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.