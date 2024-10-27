OİB, sürdürülebilir ve yüksek performanslı projeleri İzmir’de ödüllendirdi

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Törende konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Son 18 yılda 17 kez sektörel bazda ihracat şampiyonuyuz. Tüm zorluklara rağmen 2024 yılını da yeni bir ihracat rekoru ile kapatmaya hazırlanıyoruz. Bu yıl yaklaşık 37 milyar dolarlık rekorla kapatacağız. Sektörümüzde geçen yıl adet bazında 1.47 milyon araç üretildi, bunların yüzde 70’i ihraç edildi. Bugün yüksek üretim kalitesi ile tüm dünyaya ihracat yapabilecek kapasite ve seviyede yer alıyoruz. Üretimde yerlilik oranımız oldukça yüksek. Bu da 2016 yılından bu yana dış ticaret fazlası veren bir sektör olmamızda çok önemli bir nokta. OİB olarak bu başarıları katma değerli üretimle katlayarak devam ettirmek için düzenlediğimiz OGTY’de, otomotiv endüstrisindeki dönüşüm doğrultusunda, genel tasarım, yazılım ve otomotiv sektöründe farklılık yaratacak otomotiv ve mobilite çözümleriyle ilgili projeler değerlendiriliyor. Bu yıl da tema sektörün şu anda gündeminde yer alan ‘şehir içi hareketlilik’ oldu. Otomotiv endüstrisinin geçirdiği bu dönüşüm sürecinde ülkemizi öncü konumuna getirebilmek için gençlerin yenilikçi tasarımlarına büyük önem veriyoruz” dedi.

Ömer Burhanoğlu: Her iki yatırımdan biri OGTY’den çıktı

OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu “Türk otomotiv sektörü dünyadan yüzde 1,5 alıyor. Sektörümüz 70 yıllık birikimi ile 35 milyar dolar ihracat yapıyor. Oysa yeni iş modelleri ile potansiyel çok daha fazla. Bu nedenle OGTY ile gençlere yatırım yapıyoruz. Geldiğimiz noktada sektörümüzdeki her iki yatırımdan biri OGTY’den çıkıyor. İTÜ Çekirdek ile iş birliği kapsamında desteklediğimiz girişimlerin yüzde 60’ı şirketleşiyor. En büyük uğraşımız zaten onların endüstriye kazandırılması. Bugüne dek dereceye giren projelerin cirosu 26 milyon doları geçti. İstihdam sayısı 1.500’ü aştı. Değerleme 360 milyon dolar oldu. TOGG’a parça veren çok sayıda startup var. Bunların dördü OGTY’den çıktı. TOFAŞ’a parça veren, Ford’la çalışan firmalarımız var. Artık mobilite girişimcileri nereden can suyu alacağını biliyor. OGTY’ye yatırımcı sanayicilerin ilgisi çok kıymetli. Sanayicilerimiz, sektörün dönüşümüne ayak uydurmalı, geleceğin hikayeleri ile karşılaştığında, yatırımlarını, desteğini esirgememeli” dedi.

Pomeco projesi birinci oldu

OGTY’de finalist 10 proje arasından birinci Pomeco projesi ile İpek Tüysüzoğlu oldu. Toplamda 392 başvuru arasından birinci olan proje, 900 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu. Üretim emisyonunun yüzde 8’ini oluşturan araç içi tekstil malzemelerine sürdürülebilir çözüm getiren Pomeco, nar kabuğu atıklarından elde edilen bitki bazlı ve yüksek performanslı bir deri alternatifi sunuyor. Eşsiz moleküler yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık, antibakteriyeli ve UV dayanımı gibi üstün performans özellikleri sunmasıyla öne çıkan proje, üretim sürecinde düşük su tüketimi ve yüzde 90 daha az petrol bazlı girdi kullanılarak çevresel etkileri de minimuma indiriyor.

Yarışmanın ikincisi Fıre-Stopper, üçüncüsü Bba Vtol, dördüncüsü Dıgıformıng, beşincisi Genorıde oldu.