  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Chef Seasons, SIAL 2024’te Türk gıda ihracatçılarının gururu oldu
Takip Et

Chef Seasons, SIAL 2024’te Türk gıda ihracatçılarının gururu oldu

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyesi, Chef Seasons, SIAL Paris’in 60. yılında herkes için daha iyi bir gelecek yaratma misyonunu aldığı ödülle taçlandırdı, Türk gıda ihracatçılarının gururu oldu. Gıda ve içecek sektörünün en önemli uluslararası etkinliklerinden biri olan SIAL Paris 2024 Gıda Fuarı’nda, yenilikçi yaklaşımı ve trendlere yön veren ürünleriyle dikkat çeken Chef Seasons, fuardan ödülle döndü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Chef Seasons, SIAL 2024’te Türk gıda ihracatçılarının gururu oldu
Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Bu anlamlı ödülle ilgili düşüncelerini paylaşan Chef Seasons CEO’su Burak Hucuptan, “Bu prestijli ödül, sürdürülebilirlik, sorumlu tedarik ve hem insanlara hem de gezegenimize olumlu katkı sağlama taahhüdümüzün bir yansımasıdır. Büyümeye devam ederken, Ar-Ge çalışmalarımızla inovasyonun sınırlarını zorlamaya ve herkes için daha iyi bir gelecek yaratma misyonumuza bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu değişime inanan ve bizimle çalışan tüm ekibimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Öztürk: Gurur duyduk

Gıda sektöründe dünyanın en büyük vitrini olan SIAL Paris’e Türkiye’den 358 gıda firmasının katıldığını paylaşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türk gıda sektörünün dünyanın gıda ambarı olma iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koyduğunun altını çizdi. Öztürk, “"SIAL Paris 2024 Gıda Fuarı’nda Kurumsal Sosyal Sorumluluk girişimleri kapsamında, üyemiz Chef Seasons firmasının ülkemize böyle bir ödül kazandırmasından dolayı gurur duyduk. Bu başarılarından dolayı üye firmamız Chef Seasons'ı ve Chef Seasons CEO'su Burak Hucuptan'ı tebrik ederim. Sürdürülebilirlik alanında yapılan her türlü girişimin ve etkileşimin sonuna kadar destekçisi olacağımızı belirtirken daha iyi bir gelecek inşası için sürdürülebilir çalışmaların tüm dünya için çok önemli olduğunu vurgulamak isterim" şeklinde konuştu.

KAYSO’da yılın ahisi Mükremin Akdemir’e kaftan giydirildiKAYSO’da yılın ahisi Mükremin Akdemir’e kaftan giydirildiŞehirler
Benzine indirim gelecek mi? İşte 27 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine indirim gelecek mi? İşte 27 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Çelebi Platinum Lounge, Çukurova Havalimanı'nda açıldıÇelebi Platinum Lounge, Çukurova Havalimanı'nda açıldıŞehirler
Drogba bir Türk takımı satın almak için kolları sıvadı: İşte listedeki takımlar!Drogba bir Türk takımı satın almak için kolları sıvadı: İşte listedeki takımlar!Spor

 

Şehirler
OİB, sürdürülebilir ve yüksek performanslı projeleri İzmir’de ödüllendirdi
OİB, sürdürülebilir ve yüksek performanslı projeleri İzmir’de ödüllendirdi
KAYSO’da yılın ahisi Mükremin Akdemir’e kaftan giydirildi
KAYSO’da yılın ahisi Mükremin Akdemir’e kaftan giydirildi
Çelebi Platinum Lounge, Çukurova Havalimanı'nda açıldı
Çelebi Platinum Lounge, Çukurova Havalimanı'nda açıldı
BUMİAD “8. Cumhuriyet Ödülleri” sahiplerini buldu
BUMİAD “8. Cumhuriyet Ödülleri” sahiplerini buldu
Efor Çay, Türk çayını Uluslararası Gastromasa Gastronomi Fuarı'nda dünya ile buluşturacak
Efor Çay, Türk çayını Uluslararası Gastromasa Gastronomi Fuarı'nda dünya ile buluşturacak
EOSB Engelliler Montaj Atölyesi 5 yaşında
EOSB Engelliler Montaj Atölyesi 5 yaşında