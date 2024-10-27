Chef Seasons, SIAL 2024’te Türk gıda ihracatçılarının gururu oldu

İZMİR / EKONOMİ

Bu anlamlı ödülle ilgili düşüncelerini paylaşan Chef Seasons CEO’su Burak Hucuptan, “Bu prestijli ödül, sürdürülebilirlik, sorumlu tedarik ve hem insanlara hem de gezegenimize olumlu katkı sağlama taahhüdümüzün bir yansımasıdır. Büyümeye devam ederken, Ar-Ge çalışmalarımızla inovasyonun sınırlarını zorlamaya ve herkes için daha iyi bir gelecek yaratma misyonumuza bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu değişime inanan ve bizimle çalışan tüm ekibimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Öztürk: Gurur duyduk

Gıda sektöründe dünyanın en büyük vitrini olan SIAL Paris’e Türkiye’den 358 gıda firmasının katıldığını paylaşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türk gıda sektörünün dünyanın gıda ambarı olma iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koyduğunun altını çizdi. Öztürk, “"SIAL Paris 2024 Gıda Fuarı’nda Kurumsal Sosyal Sorumluluk girişimleri kapsamında, üyemiz Chef Seasons firmasının ülkemize böyle bir ödül kazandırmasından dolayı gurur duyduk. Bu başarılarından dolayı üye firmamız Chef Seasons'ı ve Chef Seasons CEO'su Burak Hucuptan'ı tebrik ederim. Sürdürülebilirlik alanında yapılan her türlü girişimin ve etkileşimin sonuna kadar destekçisi olacağımızı belirtirken daha iyi bir gelecek inşası için sürdürülebilir çalışmaların tüm dünya için çok önemli olduğunu vurgulamak isterim" şeklinde konuştu.