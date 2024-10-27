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Drogba bir Türk takımı satın almak için kolları sıvadı: İşte listedeki takımlar!

2013-2014 yılları arasında Galatasaray forması ile giyen yıldız futbolcu Didier Drogba, Türkiye’de sürpriz bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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Drogba bir Türk takımı satın almak için kolları sıvadı: İşte listedeki takımlar!
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Eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba, Türkiye’den bir kulüp satın almak için girişimlere başladı.

2013-2014 sezonunda Galatasaray forması giyen Fildişili yıldız, Türk futboluna yatırım yaparak yeniden futbol dünyasında yer almak istiyor. Drogba’nın öncelikle alt liglerden bir takım satın almayı planladığı ve bu bağlamda Anadolu’nun köklü kulüpleriyle temas kurduğu öğrenildi.

'Hedefte Bursaspor var'

İlk hedef olarak Bursaspor’u belirlediği belirtilen Drogba’nın, bu tercihte Bursaspor’un köklü bir geçmişe sahip olması, geniş bir taraftar kitlesine hitap etmesi ve Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış olması gibi faktörlerin etkili olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca, Drogba’nın Bursaspor dışında Altınordu ve Sakaryaspor gibi kulüplerle de ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Altınordu’nun altyapıya yaptığı yatırımlar ve genç futbolculara olan önemi, Sakaryaspor’un ise köklü geçmişi ve potansiyeli, Drogba’nın ilgi alanına giren özellikler olarak öne çıkıyor.

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