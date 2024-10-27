Ülke şokta! Muhalefet liderinin cansız bedeni yol kenarında bulundu

Venezuela'da kayıp olduğu bildirilen ve günlerdir aranan muhalif Halk İradesi Partisi'nin lideri Edwin Santos bir yol kenarında ölü olarak bulundu.

Parti yetkilileri Santos'un güvenlik güçleri tarafından kaçırılıp işkenceyle öldürüldüğünü iddia ederken, hükümet ise bunun sıradan bir trafik kazası olduğunu söyledi.