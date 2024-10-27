Çelebi Platinum Lounge, Çukurova Havalimanı'nda açıldı

Eray ŞEN / ADANA

Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü Osman Yılmaz, lansmandaki konuşmasında, şirketin 65 yıllık deneyim ve yenilikçi yaklaşımına vurgu yaparak, “Platinum Lounge, Çelebi Havacılık’ın yolcu memnuniyetini ön planda tutan premium hizmetler sunma konusundaki kararlılığının en son örneğidir. Bu yatırım sadece Çukurova Havalimanı'nın potansiyelini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki havacılık sektörüne de yeni bir soluk getirecektir. Çukurova Havalimanı’ndaki hem iç hatlar hem de dış hatlar Çelebi Platinum Lounge’larımızda günde ortalama 250 yolcuya hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Çukurova Havalimanı'nda açtıkları Platinum Lounge’un, iç ve dış hatlar terminalinde toplam 788 metrekarelik alana yayıldığını söyleyen Yılmaz, “İç hatlar salonu 446 metrekare alanıyla 96 yolcuya, 342 metrekarelik dış hatlar salonu ise 86 yolcuya hizmet veriyor. Her iki salonda da sınırsız Wi-Fi, özel çalışma alanları, engelli tuvaletleri, çocuk bakım üniteleri, uçuş bilgi ekranları, geniş yiyecek ve içecek yelpazesi bulunuyor” bilgisini verdi.

Yer hizmetlerinde küresel çapta hizmet veriyor

Çelebi Havacılık, kurulduğu 1958 yılından bu yana üç kıtada, altı ülkede ve 60'tan fazla istasyonda faaliyetlerini genişleterek yer hizmetleri alanında küresel bir lider haline geldi. Macaristan, Hindistan, Almanya, Tanzanya ve Endonezya gibi stratejik pazarlardaki varlığını güçlendirmeye devam eden şirket, yer hizmetleri, kargo hizmetleri, depo yönetimi ve VIP yolcu hizmetleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.