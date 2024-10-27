KAYSO’da yılın ahisi Mükremin Akdemir’e kaftan giydirildi

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

KAYSO Meclis Salonu’nda düzenlenen programa Vali Gökmen Çiçek, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, Erciyes OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıalp, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve yılın ahisi seçilen Akdemir’in ailesi katıldı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ahiliğin geçmişin bir mirası olduğu kadar, gelecek için de yol gösterici olduğunu söyledi.

Ahiliğin toplumsal barışın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güçlü simgesi olduğunu anlatan Büyüksimitci, “Ahiliğin temelinde yatan ‘Elini, kapını ve sofranı açık tut, gözünü, dilini ve belini bağlı tut’ ilkesi, aslında insanlığın evrensel değerlerine ışık tutmaktadır. Bu ilkeler, geçmişten bugüne ticaret hayatında da yol gösterici olmuştur. Günümüz dünyasında ticaretin ve sanayinin hızla değiştiği bir dönemde, Ahilik felsefesine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İş dünyasında karşılıklı güven, dayanışma ve sosyal sorumluluk gibi Ahilik prensiplerini yaşatarak, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda toplumsal refahı da artırabiliriz. Ahiliğin temellerinin atıldığı Kayseri’de Ahilik Kültürü’ne her zamankinden daha çok sahip çıkacağız” diye konuştu.

Büyüksimitci, yönetim kurulu tarafından aldıkları kararla 2024 Yılın Ahisini iş insanı Mükremin Akdemir’i seçtiklerini kaydetti. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise Ahiliği Kayseri’de yaşadıklarını belirterek, yılın ahisi seçilen Akdemir’i tebrik etti.

Konuşmaların ardından “Yılın Ahisi” seçilen Mükremin Akdemir’e Vali Gökmen Çiçek, Başkan Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Özkaya tarafından kaftan giydirildi.

Törende konuşma yapan Akdemir ise, yılın ahisi seçilmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Teknolojiyi sonuna kadar, mümkün mertebe kullanmalarını arz eder, peygamber efendimizin buyurduğu gibi teknoloji bizlerin hakkıdır. O hakkı ne zaman nerede olursa gidip bulup kullanmanızı temenni ederim” dedi.