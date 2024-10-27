Ünlü şarkıcı Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen Çolakoğlu'nun babası Aslan Bayraktar hayatını kaybetti.
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Ünlü şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, baba acısıyla sarsıldı. Şarkıcının babası Aslan Bayraktar yaşamını yitirdi.
Kaan Ölker'in haberine göre Bayraktar, torunlarını görmek için gittiği Gaziantep'te aniden fenalaştı ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz akşam konser için Batum'da olan Gülşen, acı haberi alır almaz ülkeye döndü.
Vefat eden Arslan Bayraktar’ın cenazesiyse yarın Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Karacaömer Mahallesi’nde toprağa verilecek.
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