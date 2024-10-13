Yeme içme sektörü ekonomik krize meydan okuyor

MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu tarafından hazırlanan “Yeni Yüzyılda Gastronomi: Yiyecek-İçecek Sektöründe Değişim ve Dönüşüm” raporunda Türkiye’de yiyecek içecek sektörünün pazar büyüklüğünün 2023 yılında 415,55 milyar TL’ye ulaştığı açıklandı.

Pazar büyüklüğü öngörüsü 772 milyar lira

MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Ali Tutuk, yaptığı açıklamada, pazarın gelecekteki öngörüleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Tutuk, “2026 yılına kadar pazarın 772,4 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Türkiye, coğrafi konumu ve genç nüfusu sayesinde yerel ve uluslararası pazarlarda büyümeye devam ediyor. Ayrıca, dünya mutfak trendlerine uyum sağlayarak rekabet gücünü artırıyor” dedi.

Sürdürülebilir ürünlere ilgi arttı

Tüketici talepleri doğrultusunda sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir ürünlere olan ilginin arttığını kaydeden Ali Tutuk “Fonksiyonel gıdalar, bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar olarak pandemi sonrası dönemde büyük ilgi görmeye başladı. Bu tür gıdalar, sağlıklı hayat trendine uygun olarak, tüketici taleplerini karşılıyor ve pazarda önemli bir yer ediniyor. Organik gıdalar, bitki bazlı ürünler ve yerel kaynaklı gıdalar, tüketici talepleri doğrultusunda büyüyen segmentler arasında yerini alıyor” açıklamasında bulundu. Yerel ve organik ürünlerin yükselişinin küçük işletmelere büyük fırsatlar sunduğunu belirten Tutuk “Yerel gıda üreticileri, büyük zincir restoranlara karşı rekabet avantajı elde etmeye başladı. Bu eğilim, küçük ölçekli işletmelere hem daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma fırsatı vermekte” ifadelerini kullandı.