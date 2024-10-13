Yüz binden fazla aile çocuğuna bakamadığı için kaybedebilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın sunumuyla yayımlanan yeni sosyal hizmet raporu, Türkiye’deki yoksulluk ve sosyal yardım konularına ilişkin dikkat çekici veriler sundu. Raporda, çocuklara, kadınlara ve engellilere yönelik aile ve toplum hizmetleri kapsamındaki yardımlar ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Veriler, hem yoksullukla mücadelede gelinen noktayı hem de bakıma muhtaç çocukların sayısındaki keskin artışı gözler önüne seriyor.

Sosyal yardım türleri ve destek alan haneler

Bakanlık verileri, farklı yardım kalemlerinde destek alan hane sayısının da yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koydu:

Yakacak yardımı: 1 milyon 895 bin 622 hane

Doğalgaz tüketim desteği: 162 bin 666 hane

Elektrik tüketim desteği: 4 milyon 378 bin 839 hane

Şartlı sağlık yardımı: 1 milyon 66 bin 956 öğrenci

Şartlı eğitim yardımı: 1 milyon 966 bin 429 öğrenci

Aşırı yoksulluk sınırı altındaki hanelerin artışı

Kitapçık, Türkiye'deki yoksulluğun ulaştığı boyutları da rakamlarla ortaya koydu. 2024 yılı itibarıyla 3 milyon 876 bin 933 hane, aşırı yoksulluk sınırının altında kalıyor ve Aile Destek Programı kapsamına alındı.

SED kapsamındaki çocuk sayısı arttı

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında ailelerin bakımını üstlenemediği çocukların sayısı, kitapçığın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Ailelerinin yanında en temel ihtiyaçları bile karşılanamayan ve ailelerinden alınma riskiyle karşı karşıya olan çocukların sayısı 2023 yılı sonunda 164 bin 995’e ulaştı. Bu rakam, Türkiye'deki yoksulluğun ulaştığı boyutları gözler önüne serdi. Yıllara göre artış eğilimi gösteren bu sayılar, 2012'de 37 bin 295 iken 2020'de 129 bin 422’ye, 2022’de ise 157 bin 248’e kadar yükselmişti.

Geçici hizmette 14 bin 435 çocuk

BirGün'nün haberine göre; ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan çocuklar için kurulan yatılı sosyal hizmet birimlerinde kalan çocukların sayısının 2023 yılı sonunda 14 bin 435’e ulaştığı kaydedildi. Bu çocuklar, “aile odaklı hizmetlerden yararlandırılana kadar” geçici süreyle yatılı birimlerde tutuluyor. Her geçen yıl artan bu sayı, sosyal destek sisteminin yetersizliğine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Koruyucu aile sayısı yükseldi

Kitapçıkta yer alan bir diğer önemli veri ise koruyucu aile sistemine ilişkin oldu. Aile yanına kalıcı olarak yerleştirilemeyen veya kısa sürede öz ailesine döndürülmesi mümkün olmayan çocukların sayısı son yıllarda hızla arttı. 2012 yılında koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı sadece 1492 iken, 2023 yılı sonu itibarıyla bu sayı 9 bin 806’ya yükseldi. Yıllar içinde düzenli bir artış gösteren sistemde, 2018'de 6465, 2020'de 7869 ve 2022'de 9011 çocuk koruyucu ailelerin yanına yerleştirilmişti.