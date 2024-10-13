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Bakan Yerlikaya duyurdu: Yurt genelinde 2,9 milyon araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde bir haftalık trafik denetimlerinde, yaklaşık 550 bin araç ve sürücüye, çeşitli kural ihlallerinden dolayı işlem yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Yurt genelinde 2,9 milyon araç denetlendi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 3-10 Ekim tarihlerinde 2 milyon 912 bin 29 araç denetlendi.

Denetimlerde, çakar olarak bilinen ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 322 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 142 bin 823, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 633, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 233, sürücü belgesiz araç kullanan 20 bin 156 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 11 bin 670 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 549 bin 57 araç ve sürücüye işlem uygulandı.

Bu yılın 9 aylık döneminde meydana gelen 200 bin 38 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazasının yüzde 37,5'i hız kaynaklı oldu.

Sürücülerin, yüzde 15,6'sı kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamaktan, yüzde 9,1'i şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan, yüzde 8,7'si takip mesafesini korumamaktan, yüzde 8,3'ü dönüş kurallarına uymamaktan, yüzde 4'ü manevra kurallarına uymamaktan, yüzde 2,6'sı kırmızı ışık veya görevlinin "Dur" işaretinde durmamaktan, yüzde 14,2'si ise diğer kurallara uymamaktan kusurlu sayıldı.

Aşırı hızla mücadelenin, öncelikleri arasında olduğunu belirten Yerlikaya, "Trafik kazalarının nedenleri arasında ilk sırada aşırı hız geliyor. Hız kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi için mobil radar araçlarımız ve elektronik denetleme sistemlerimizle, hız denetimlerimiz gündüz ve gece olarak sürmekte. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, ayrıca ekiplerin denetim yaptığı anların görüntülerini de paylaştı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 milyon 408 bin araç denetlendi
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